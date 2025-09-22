A Paz no Coração

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A paz de espírito permite que o coração e a mente estejam voltados para o que nos faz bem e com ela teremos a força para superar os obstáculos

Clique aqui e escute a matéria

MARIA JOSÉ MORAIS

“Entrega a Deus os problemas que se te façam insolúveis, trabalha e caminha adiante.

Assim, acharás no próprio coração a presença da paz a irradiar-se de ti po.”

(Emmanuel/Chico Xavier, Pronto Socorro) fonte de amor e luz !!



“A paz invadiu o meu coração”, diz o cantor Gilberto Gil em sua canção A Paz, de sua autoria em parceria com João Donato.



A paz alcança os céus e, ao mesmo tempo, enraíza-se para nos fortalecer. Corre pelas nossas veias e nos envolve como uma aura de luz. É a sensação da paz que percebemos quando estamos caminhando na boa estrada, ainda que muitas vicissitudes ocorram. É sentir-se tranquilo em meio aos turbilhões da vida, sabendo que tudo passa, sempre passa...



A paz de espírito permite que o coração e a mente estejam voltados para o que nos faz bem. Com ela teremos a força para cruzarmos os obstáculos com firmeza e ânimo. A paz reflete um sentimento de tranquilidade que alcança corpo e espírito e nos mantém em serenidade.



Estar em paz significa não se desgastar interiormente diante dos problemas. Justamente nos dias em que tanto se fala sobre angústia, estresse e depressão, encontrar um meio divino de se conservar em paz é algo por demais valioso.

De nada adianta a paz do corpo e a do coração, se a mente continuar agitada, sem paz espiritual. Não é pela luta, pelo domínio, pelo conflito de forças e poderes que essa paz se fará.



Jesus nos disse que não veio trazer a paz, mas a espada. Ele trouxe ao mundo a espada renovadora da guerra contra o mal, constituindo em si mesmo a divina fonte de repouso aos corações que se unem ao Seu Amor. A paz de Jesus não é dada pelos padrões do mundo.



Quando ficamos tristes, frustrados e magoados, perdemos a paz, ou seja, continuamos na guerra, uma vez que ninguém pode perder o que ainda não possui, e a paz é ainda um item que raros conseguiram desenvolver e manter.



Precisamos aprender a desfrutar da paz, mesmo em meio à tempestade. Pior do que as circunstâncias difíceis do lado de fora, é ter um coração perturbado do lado de dentro. Mesmo antes das circunstâncias se resolverem externamente, precisamos do nosso interior em paz. Do contrário, sequer conseguiremos lutar da forma devida.



Ao falar sobre as aflições que enfrentaríamos, Jesus deixou claro qual era sua vontade: que tivéssemos paz Nele e bom ânimo.



Há quem se desespere para resolver seus problemas, perdendo de vista a única coisa que realmente ajuda na hora da adversidade, que é manter a paz e o bom ânimo. Nossa força não vem de fora, não vem das circunstâncias. Nossa força vem de dentro!



Quando lemos acerca de Jesus dormindo naquele barco na hora da tempestade enquanto seus discípulos estavam apavorados, temos um contraste claro do que é manter a paz interior e do que não é. Sempre que a fé opera, vai nos levar a um descanso interior, que é a certeza do agir de Deus a ponto de não mais nos preocuparmos com a adversidade.



É imperioso que tudo aquilo que tocar o nosso coração possa encher nossa vida de paz, nossa alma de alegria e nosso caminho de luz!



Isso não é ter sorte, é ter Deus!



Maria José Morais é espírita, palestrante e escritora. Está vinculada no Recife à Fraternidade Espírita Peixotinho, e na cidade do Porto (Portugal), ao Centro Espírita Caminheiros da Luz. morais_mariajose@hotmail.com