Jesus o exemplo edificante

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As mensagens do Mestre passaram pelo tempo sem alteração, visto que, trata-se do Código Moral Divino, indispensável em qualquer doutrina do bem

Clique aqui e escute a matéria

LUIZ GUIMARÃES GOMES DE SÁ

“As obras que eu faço em nome de meu Pai, essas testificam de mim.” (João, 10:25.). De início, podemos indagar: qual seria o valor do exemplo? Em termos de comportamento, qual a influência que exercemos para todos aqueles que convivem conosco? Espelhando-nos em Jesus, o nosso modelo e guia, conhecemos o grandioso exemplo que ele nos legou com seus ensinamentos. Esse é o exemplo a ser seguido!

As mensagens do Mestre passaram pelo tempo sem alteração, visto que, trata-se do Código Moral Divino, indispensável em qualquer doutrina do bem. No livro Anotações Espíritas, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo Espírito Joanna de Ângelis, pag.11, consta: “O bem e o mal caminham lado a lado, cabendo a cada um de nós a eleição daquele que nos é o melhor”.

O texto refere-se a um índio que tinha dois cachorros, um bom e outro mal e que brigavam constantemente. Perguntaram-lhe qual deles ganhava a briga? Respondeu ele: “aquele que alimento mais frequentemente...”. Fica evidente que o vitorioso será o que dispensarmos melhor atenção para sobreviver. Desvencilharmo-nos dos laços do passado, onde agimos de forma equivocada é uma tarefa árdua e constante. Não devemos desistir no primeiro percalço. Perseveremos para alcançarmos o objetivo colimado!

Então, podemos deduzir, que o nosso maior inimigo caminha diuturnamente com nossos pensamentos, cabendo-nos a escolha daquilo que deverá permanecer em nós como companhia... Tudo isso passa pela autoanálise que precisamos realizar. A direção já temos, falta-nos a ação, para que possamos edificar o exemplo que dignifique a nossa existência.

Encontramos no Livro Roteiro, Cap.13. psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel: “Se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo, alegra-te sob o peso da cruz dos próprios deveres e segue-me os passos no calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina!”.

Essa assertiva por si só, apresenta o real significado da vida. Nada nos chega de graça! Temos que buscar aquilo que nossa consciência acusa como necessário e que nos favorecerá no processo evolutivo comum a todos nós. Não devemos continuar negligenciando esse dever que nos trará a esperada redenção.

Se hoje, o que nos ocorre seja considerado sacrifício, lembremo-nos de que no porvir teremos a plenitude da paz que o Cristo nos prometeu, segundo João 14:27: “Deixo a paz a vocês; a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo”.

A par disso, compete-nos o exercício da fé ombreada com a esperança. É com esse fortalecimento que precisamos concentrar as nossas forças e levarmos adiante a vontade de prosseguir no caminho da luz. Não obstante tratar-se de tarefa individual, procuremos espelhar-nos em tantos exemplos que vemos na prática do bem e, principalmente, nas mensagens do Mestre Jesus. O despertar da consciência é um passo importante que nos possibilita o discernimento para a prática do bem!

Sem dúvida, a perseverança para o exercício dos bons propósitos tornar-se-á um hábito que será consolidado no dia a dia de todos nós. É preciso não vacilar! Observemos o Apóstolo Paulo, segundo 2 Timóteo 4:7-8: “Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo Juiz, me dará naquele dia; e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda”. (O caminho do bem leva-nos ao porto da felicidade).

Luiz Guimarães Gomes de Sá

Trabalha no Centro Espírita Caminhando Para Jesus

www.cecpj.org.br cecpj You Tube @cecpjoficial