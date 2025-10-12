fechar
Religião | Notícia

A valorização dos idosos

Em países como China, Índia, EUA, Japão, Rússia e Brasil, a realidade revela que o mundo tem um acentuado envelhecimento populacional demográfico

Por JC Publicado em 12/10/2025 às 0:00
Walace Andrade - Canção Nova
Walace Andrade - Canção Nova - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

WALLACE ANDRADE

A Sagrada Escritura reúne histórias como a de Zacarias e Isabel, nas quais é possível notar que o mundo não valorizava os idosos. Isabel e Zacarias se sentiam desonrados porque não eram capazes de gerar um filho. Mas o Senhor vê o idoso com outro olhar. Tanto que o casal de idosos da bíblia não só gerou João Batista, mas o educou na fé para ser aquele que veio preparar o caminho do Senhor.
É possível hoje encontrar histórias de sucesso em um universo de 1 bilhão e 100 milhões de idosos no mundo? É possível pinçar entre os 12 países com o maior número de pessoas com 60 anos ou mais, um vovô ou vovó admirados pelos netos e filhos, por serem simplesmente idosos que vivem como idosos? Sim!


Em nações como China, Índia, EUA, Japão, Rússia e Brasil, a realidade revela que o mundo atual tem como principal característica demográfica o envelhecimento populacional. Talvez por isso o saudoso Papa Francisco tenha nos alertado, de forma constante e insistente, sobre a necessidade de valorizar os idosos.


Em sua catequese do dia 20 de abril de 2022, o santo padre usou o tema "Honra o pai e a mãe: o amor pela vida vivida", para chamar a atenção sobre os estímulos de um mundo que despreza os idosos. "Incentivar nos jovens, mesmo indiretamente, uma atitude de suficiência - e até de desprezo - em relação à velhice, suas fraquezas e sua precariedade, produz coisas horríveis. Abre caminho para excessos inimagináveis", enfatizava Francisco. E completou: "As experiências de nossa fragilidade, diante das situações dramáticas e às vezes trágicas da vida, podem acontecer em qualquer momento da existência. No entanto, na velhice podem causar menos impressão e induzir uma espécie de vício, até mesmo de incômodo, nos outros".


Fica claro que, já nessa época, o Pontífice não só notava a falta de atenção com os idosos, como também sentia na própria pele os reflexos de quem não era mais um jovem à frente de uma igreja que sofria e sofre para levar o amor de Cristo às nações.


Sobre o respeito e cuidado da vida, lembrava que isso servia para qualquer pessoa. "As feridas mais graves da infância e da juventude causam um sentimento de injustiça e rebelião, uma força de reação e luta. Ao contrário, as feridas, mesmo graves, da velhice são inevitavelmente acompanhadas pelo sentimento de que a vida não se contradiz, porque já foi vivida".

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP


Lembro bem dos meus avós e o quanto eles foram importantes em minha infância e adolescência, pelo simples fato de serem aquilo que precisavam ser: pessoas resilientes com as limitações de sua saúde, carinhosas e atenciosas com seus netos. Ensinando de forma simples e verdadeira, os passos para sermos bons cristãos e honestos cidadãos, como ensina Dom Bosco.


A bula de proclamação do Jubileu Ordinário da Esperança, traz a seguinte descrição: "Sinais de esperança merecem-nos os idosos, que muitas vezes experimentam a solidão e o sentimento de abandono. Valorizar o tesouro que eles são, a sua experiência de vida, a sabedoria que trazem consigo e o contributo que podem dar, é um empenho da comunidade cristã e da sociedade civil, chamadas a trabalhar em conjunto em prol da aliança entre as gerações. Dirijo um pensamento particular aos avôs e às avós, que representam a transmissão da fé e da sabedoria de vida às gerações mais jovens. Sejam amparados pela gratidão dos filhos e pelo amor dos netos, que neles encontram as suas raízes, compreensão e estímulo".


O casal de idosos da sagrada escritura, Zacarias e Isabel, nos ensina de forma sutil que a vontade de Deus precisa prevalecer em nossas vidas. Zacarias estava servindo ao altar do Senhor, mesmo idoso e com sentimentos de frustração por achar que não seria pai. E sua fidelidade na vida de oração rendeu-lhe um dos mais belos encontros que um idoso, ou qualquer ser humano pode ter. Ele viu o anjo do Senhor e mesmo não acreditando na possibilidade do milagre da paternidade e maternidade acontecer, eles puderam tocar nessa graça, usando apenas a via da oração.


A Esperança de um idoso, um adulto, um jovem ou uma criança, deve ser a de viver a eternidade. Essa “esperança que não decepciona” (Rm 5,5) deve ser vivida com as limitações que chegam pelo o cansaço do passo mantido, com as cruzes que nos são confiadas, e, principalmente, com a certeza de que existe um céu e ele deve ser sempre a meta principal das gerações que decidiram fazer e viver uma aliança com Deus.


E, se o Senhor me conceder a graça, farei parte do grupo dos "sessentões" em poucos meses!
Deus abençoe!


Wallace Manhães de Andrade é jornalista e missionário da Comunidade Canção Nova.

Leia também

Jesus e as crianças

Jesus e as crianças
O amor rompe padrões antigos e transforma completamente 2 signos
astrologia

O amor rompe padrões antigos e transforma completamente 2 signos

Compartilhe

Tags