O amor rompe padrões antigos e transforma completamente 2 signos
Com a influência de Vênus em harmonia com Plutão, o cosmos desperta sentimentos intensos e transforma antigas dores em novas formas de entrega.
Clique aqui e escute a matéria
Os astros anunciam um período de virada emocional profunda para dois signos que, por muito tempo, carregaram feridas silenciosas e crenças limitantes sobre o amor.
Agora, o universo os convida a viver conexões mais autênticas, em que o afeto não surge como fuga, mas como encontro verdadeiro.
É um ciclo em que o coração se abre sem medo do passado, e o amor ganha força suficiente para romper padrões que antes pareciam inquebráveis.
Com a influência de Vênus em harmonia com Plutão, o cosmos desperta sentimentos intensos e transforma antigas dores em novas formas de entrega.
O que antes era dúvida se torna clareza, e o que parecia impossível finalmente se torna realidade.
A energia desse trânsito favorece o recomeço nas relações, mas também exige coragem para se despir de antigas defesas e permitir-se sentir de forma plena.
Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)
Escorpião entra em uma fase de profunda renovação afetiva. A intensidade que sempre o acompanhou agora encontra equilíbrio e propósito.
Uma relação — seja nova ou reaproximada — tem o poder de curar traumas e devolver a confiança no amor.
O que antes era controle se transforma em entrega, e o que era resistência dá lugar à vulnerabilidade.
Aquário (20 de janeiro a 18 de fevereiro)
Para Aquário, o amor vem como vento libertador, rompendo estruturas antigas e abrindo espaço para vínculos mais genuínos.
O signo aprende a aceitar o afeto sem racionalizar, permitindo que o sentimento fale mais alto que o medo.
Um encontro inesperado pode se tornar divisor de águas, revelando que o verdadeiro amor nasce da liberdade, não da previsibilidade.
A força da transformação amorosa
Escorpião e Aquário viverão dias marcados por descobertas emocionais intensas. O amor, que antes parecia terreno de incertezas, se torna fonte de força e renascimento.
É o momento de abrir as janelas do coração e permitir que novas histórias se escrevam com coragem, ternura e um toque de destino.