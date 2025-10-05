fechar
Religião

Tempestades não duram sempre

Nenhuma tempestade é eterna e se você está enfrentando um tempo difícil, confie:, mais cedo ou mais tarde, tudo isso passará e o sol voltará a brilhar

Publicado em 05/10/2025
Reverendo Rodolfo Carneiro
DIVULGAÇÃO

REVERENDO RODOLFO

CARNEIRO


Quem mora no Recife conhece bem uma realidade climática intrigante. Muitas vezes você acorda com uma chuva intensa batendo à porta, parecendo que o mundo vai se acabar em água. Mas, em questão de minutos, o sol escaldante surge e toma conta da cidade, surpreendendo a todos. O contrário também acontece: você sai de casa sob um céu azul e ensolarado, certo de que não precisa de guarda-chuva, e, de repente, uma chuva inesperada cai, obrigando-o a correr para se abrigar.


Mas pelo visto essa condição não é privilégio só dos Recifenses, pois algo parecido também aconteceu com os discípulos de Jesus, conforme lemos na Bíblia, no Capítulo 8 do evangelho de Mateus:
“Jesus subiu num barco, e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago, de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram, dizendo:


— Socorro, Senhor! Nós vamos morrer!

 

— Por que é que vocês são assim tão medrosos?


— Respondeu Jesus.


— Como é pequena a fé que vocês têm!
Ele se levantou, falou duro com o vento e com as ondas, e tudo ficou calmo. Então todos ficaram admirados e disseram:


— Que homem é este que manda até no vento e nas ondas?!
Esse episódio nos deixa dois ensinamentos fundamentais:


1. Nenhuma tempestade dura para sempre!


Na vida, também chamamos de “tempestade” aqueles períodos de perturbação, dor ou aflição que fogem ao nosso controle. Nessas horas, é comum nos sentirmos tão aperreados que esquecemos que até as tempestades têm prazo de validade. Aprenda isso: Nenhuma tempestade é eterna! Se você está enfrentando um tempo difícil, confie: Mais cedo ou mais tarde, tudo isso passará e o sol voltará a brilhar.


2. Quando Jesus está no barco, não há motivo para temer.


Enfrentar uma tempestade sozinho é desesperador; enfrentá-la com Jesus é ter a certeza de que com Ele, estamos seguros. Os discípulos ficaram aterrorizados porque olharam para a força dos ventos, mas esqueceram que o Senhor estava com eles. Bastou uma palavra de Jesus para que tudo se acalmasse. Assim também acontece conosco: se Cristo está no barco da nossa vida, o barco não vai afundar. Ele é capaz de acalmar qualquer tempestade.

Por isso, Lembre-se: com Jesus ao nosso lado, as tempestades não são o fim, mas apenas um tempo de aprendizado. Ele é a nossa paz em meio ao caos e a certeza de que dias melhores virão!


Reverendo Rodolfo Carneiro é pastor da Igreja Episcopal Carismática – Catedral da Reconciliação

