O convite para participar da missão é o que "gira a chave" da espiritualidade e o cristão aprendiz compreende que é Corpo e tem função ativa

DOM IVAN ROCHA

Pescadores de Homens

Normalmente Jesus nos faz três convites. O primeiro deles é para conhecê-Lo. Nessa fase, somos impactados pela Sua Graça e Amor. O segundo é para o discipulado, para aprendermos a ser como Ele é, e sermos transformados.



Eu conheço muitos que permanecem na primeira fase, respondendo ao primeiro convite, mas não estão dispostos a serem aprendizes. Outros atendem ao segundo convite e iniciam uma jornada permanente de discipulado, para termos o Seu coração.



Mas há um terceiro convite, muito especial. Vejam o que consta no Evangelho de Marcos: “Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: 'Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens'.” (Mc 1:16, 17)



Como o convite era para pescadores, Jesus chamou para serem pescadores de homens. Talvez para advogados, médicos ou professores ele teria outra expressão congênere. Mas o que interessa é que Jesus convidou os pescadores para conhecê-Lo, segui-Lo e também cooperarem com Ele na missão!



E foi assim mesmo com diversos personagens bíblicos. Os 12 discípulos, ainda convivendo e aprendendo, foram enviados de dois em dois em missão (Mc 6:7, 8). A mulher do Poço de Jacó mal conhecera Jesus já estava evangelizando (Jo 4:28-30).Esse convite para participar da missão é o que muitas vezes “gira a chave” da espiritualidade. O cristão aprendiz finalmente compreende que é Corpo e tem função ativa sob a liderança de Cristo (1Co 12:12-27).

O que está perto de Jesus se beneficia da água transformada em vinho e dos pães e peixes multiplicados. Isso é fantástico! O que é de fato discípulo testemunha esses sinais de perto e tem acesso a explicações mais aprofundadas (Mt 13:36); entende os princípios do Reino de Deus. Isso é extraordinário.

Mas quando alguém responde ao convite de ser um “pescador de homens”, de ser parte ativa no Corpo e na missão, não somente tem o privilégio de testemunhar os milagres, mas de fazer parte deles, como instrumento de Deus, e isso não tem preço!



Avante, pescadores! Amém!

Ivan Rocha é Bispo da Catedral da Reconciliação - IECB.