Religião | Notícia

O Espírita e a Vida Moderna

Mediante as contingências sociais e políticas torna-se urgente o entendimento das diretrizes necessárias para o aprimoramento do comportamento

Por JC Publicado em 07/09/2025 às 0:00
Wilson Gomes da Federação Espírita - PE
Wilson Gomes da Federação Espírita - PE - DIVULGAÇÃO

WILSON GOMES


Adotar um comportamento condizente com a fé abraçada é o desafio que se apresenta para o cristão em geral e o espírita em particular. Mediante as contingências econômicas, sociais, políticas e éticas atuais, torna-se urgente o entendimento das diretrizes necessárias para o aprimoramento do comportamento.


Somos Espíritos imortais, filiados a um corpo físico temporário, limitados pelas sensações experimentadas por ele. Os sentidos físicos nos permitem interagir com a natureza, mas nos limitam à compreensão da vida e de suas demandas. Em suma, uma vez encarnados, vemos, ouvimos e entendemos. Contudo, de modo restrito.


Por isso, é indispensável consultar os benfeitores da espiritualidade a fim de entender quais ações e comportamentos devemos adotar nos dias atuais e, desta forma, poder aproveitar a experiência transitória com o máximo de aproveitamento dentro do plano que nos foi arquitetado. Para tanto, consultamos as três últimas obras que chegaram até o movimento espírita. Elas são os três mais recentes documentos informativos do mundo espiritual. As mensagens indicam caminhos seguros que precisamos seguir de acordo com o cenário que está posto no mundo nos últimos anos.


Em 2022, vivíamos uma divisão de opiniões que marcou o pleito eleitoral. Aquela exacerbação das paixões culminou, inclusive, em crimes contra a vida. No cenário global, iniciava-se a guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Neste cenário, no dia 12/11/2022, a mentora Joanna de Ângelis escreveu a mensagem 'Mundo Regenerado'. Através das saudosas mãos de Divaldo Franco, o texto tornou-se título do livro com o mesmo nome. Na mensagem, nos diz a orientadora: “Não te assustes, não te alarmes, não duvides do Guia Celeste. A gloriosa barca terrestre não se encontra à matroca”.


No ano seguinte, em 2023, explodiu o embate de Israel contra os palestinos. Seria um ano tenso, inclusive porque, no cenário nacional, iniciamos o ano com lamentáveis episódios de ocupação de prédios públicos de administração federal, o que, sob qualquer aspecto, nos convida ao lamento. Portanto, continuam os benfeitores a nos orientar; desta feita, foi o nobre Viana de Carvalho que escreveu no dia 06/3/2023: “Jesus retornou como o Consolador… Novos rumos surgem agora para a restauração da fraternidade, da igualdade, da justiça e da harmonia entre as criaturas humanas, através do apoio do Mundo espiritual edificando o bem em toda parte”.

Em 2024, o último ano de nossa reflexão, seria a oportunidade de visualizar o que está oculto. A missão Chang'e-6 marcou um feito inédito, pois trouxe à Terra amostras do solo lunar do lado oculto. Era um convite para que promovêssemos, em nós mesmos, a apreciação do que trazemos na alma, o nosso lado mais profundo e desconhecido. E foi nesse cenário de sombras e sentimentos que a Pixar lançou o filme 'Divertidamente 2', dialogando sobre as nossas emoções. E então, no dia 19/2/2024, escreveu a benfeitora Joanna de Ângelis no prefácio da obra 'O Essencial’ de Amélia Rodrigues: “Nos seus passos, enquanto todos anelavam pelos prazeres que se derivam do organismo físico, demonstrava que era no Espírito que se encontrava a fonte do ser para ser penetrada, a fim de ensejar a verdadeira alegria”.


Mas Jesus, nosso irmão maior, já nos havia advertido: 'Buscai primeiro o Reino de Deus, e tudo o mais vos será acrescentado'. Sob os acúleos das lutas temporárias, saturados do teimoso materialismo, não esqueçamos das diretrizes e dos conselhos de nossos irmãos mais experientes, os invisíveis. Estes são os pilares sob os quais devemos caminhar nos dias atuais: calma, Jesus está no leme! O Cristo voltou, e eles, os imortais, estão ajudando. Busquemos primeiramente as coisas divinas, que o restante nos será, por misericórdia, acrescentado.

Wilson Gomes é trabalhador voluntário da Federação Espírita Pernambucana (FEP)

