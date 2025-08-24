O momento atual da humanidade XERXES LUNA
Seguir os passos do Cristo não é se isolar do mundo, mas participar da sua construção levando a esperança e a paz que aprendemos com Ele
Clique aqui e escute a matéria
“Pai, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal" (João 17:15). Vivemos tempos difíceis e repletos de desafios. Como seguidores de Jesus, não podemos nos manter alheios aos acontecimentos que ocorrem ao nosso redor.
Seguir os passos do Cristo não é se isolar do mundo, mas sim participar ativamente da sua construção levando, consigo, a esperança e a paz que aprendemos com Ele.
Ignorar o sofrimento alheio ou os desafios globais seria contrariar o próprio espírito de caridade e amor ao próximo que nosso Mestre nos ensinou. Afinal, Jesus nunca pediu a seus discípulos e seguidores que se isolassem do mundo. Pelo contrário: Ele rogou ao Pai que os protegesse do mal para que pudessem viver conforme a Verdade e a moral que ensinou.
Acreditamos que a fome, as guerras e a tirania resultam de uma fase da evolução humana em que o materialismo e as paixões ainda predominam. Embora dolorosos, esses males funcionam, paradoxalmente, acelerando o progresso da humanidade. Eles levam as pessoas a repensarem seus valores, já que a raiz dos conflitos sociais, da ganância e das injustiças está no egoísmo e no orgulho que persistem em nossa natureza.
Salvo melhor juízo, a solução para os problemas globais não reside em meios políticos ou militares, mas sim na mudança individual de cada um. A evolução da humanidade vai além dos avanços científicos e tecnológicos. Ela se concentra, também, na melhoria moral da criatura humana.
Diante dos desastres naturais e dos embates bélicos e econômicos causados pela ambição humana, é dever de todos nós que desejamos a paz associarmo-nos aos Anjos do Senhor, que trabalham, incansavelmente, para aliviar o sofrimento da humanidade.
Em tempos de crise, como o atual, as religiões e seus seguidores têm o compromisso urgente, imediato e intransferível de se unirem, agindo como faróis de esperança. Sua luz deve focar, sobretudo, na educação, na prevenção e no apoio emocional aos seus fiéis.
Em tal situação, é crucial que todos coloquemos de lado nossas diferenças religiosas e nos deixemos inundar por um sentimento ecumênico de respeito com aqueles que amam a Deus e a Jesus de uma forma diferente da nossa, visando a construção de uma sociedade mais justa, humana e igualitária.
Acreditamos que a fé deve ser um recurso ativo, alinhado com as forças do Bem, para enfrentarmos os desafios diários. Com o objetivo de transformar essa realidade em algo mais justo e humano,
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
sugerimos que:
•Orientemos as pessoas a terem fé em Deus, mostrando que Ele tem o controle de tudo, mesmo daquelas situações que, para nós, parecem não ter solução.
•Incentivemos as pessoas a não alimentarem ódio por quem quer que seja e a utilizarem mais seus sentimentos nobres. Isso ajudará na despoluição da atmosfera psíquica que paira sobre o planeta, cujas energias negativas, atualmente, vêm alimentando o mal.
•Corrijamos nossos próprios defeitos, como a intolerância, a agressividade, a inveja e a ambição desmedida, que produzem as mesmas sementes geradoras das guerras e da tirania.
•Esforcemo-nos por nos tornarmos pessoas mais sensíveis ao sofrimento e à dor alheia, e mais ativas na construção de um mundo fraterno e solidário.
•Dediquemos tempo e talento ao trabalho comunitário em prol dos mais vulneráveis, fortalecendo os laços de fraternidade e solidariedade que devem unir todas as pessoas.
•Cultivemos a tolerância e o respeito por diferentes crenças, ideologias e opiniões que buscam o bem da coletividade humana e oremos a Deus em prol da paz mundial. Essa atitude contribui para a construção de uma sociedade mais inclusiva, justa e fraterna.
Certamente os problemas globais não desaparecerão de repente. A solução será gradual e contínua, focada na melhoria individual e coletiva da humanidade. A paz se tornará real quando a maioria dos seres humanos assimilar e praticar a Lei de Amor ensinada por Jesus. Muita Paz.
Xerxes Luna é trabalhador voluntário da Federação Espírita Pernambucana