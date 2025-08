De semente a Jardim

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

SARAH SABARÁ



Como eu posso afirmar que nós, jovens, adolescentes e crianças somos a esperança do mundo, se essa é uma geração adoecida? Eu cansei. Cansei de ouvir a palavra Esperança como prêmio de consolação, ou como uma muleta gasta, ou ainda como falsa desculpa proferida ao léu. Fiquei tão cansada, que passei a ignorá-la, e com o tempo, a perdi de vista. São Paulo disse que a Esperança não engana, mas os falsos virtuosos fizeram dela um conto de fadas.



Será possível então, recuperar a espera paciente de um futuro sem dor, em meio a essa geração ludibriada pelo vício nas telas manipuladoras? Quem pode devolver a virtude que sustenta a confiança? A Igreja? A paróquia? O Padre?



Não. “Na verdade, é o Espírito Santo, com sua presença perene no caminho da Igreja, que irradia nos crentes a luz da esperança: mantém-na acesa como uma tocha que nunca se apaga, para dar apoio e vigor à nossa vida,” disse o Papa Francisco.



Alívio. Que alívio foi ler as palavras do falecido papa, na Bula do Jubileu da Esperança 2025. A virtude infusa pelo Espírito nas almas, não depende da vontade humana, mas espera ser alimentada pela nossa correspondência.



Mas se a maioria dos jardins estão secos, de que forma cultivar a esperança? Pela Fé. Santo Agostinho disse que não se pode passar a vida sem três propensões da alma: crer, esperar e amar. É como uma conta matemática em que o resultado é sempre o mesmo: Amor + Esperança = Fé; Fé + Esperança = Amor; Fé + Amor = Esperança.



Devo então pedir ao Espírito Santo que multiplique em nossos corações, a começar pelo meu, as três virtudes teologais, para que o futuro volte a fazer os olhos brilharem, para que o jardim de nossa vida volte a florescer virtudes, até que voltemos a ser a alegria, o bom aroma, a Esperança da Igreja e do Mundo.



Será que teremos tempo suficiente para fazer esse jardim florescer antes que o Jardineiro volte para a colheita? Não sei, mas acredito ser uma questão de investimento a curto, médio e longo prazo. Se Ele voltar hoje, terei plantado a semente; se ele voltar amanhã a terei regado; se ele voltar daqui a semanas, verá brotinhos; se voltar em meses haverá flores e, se voltar depois de anos, seremos Jardim.



De semente a jardim, a Esperança já vive em mim.

De semente a jardim, a Esperança já ama em mim.

De semente a jardim, a Esperança crê em mim.



Que o Espírito Santo tenha espaço para adubar meu coração, para que nós, jovens, sejamos a Esperança do mundo que há de vir, para que quem lutou viva de certezas; a justiça e a libertação sejam colhidas e a Esperança passe de semente a Jardim.



Sarah Sabará é jornalista, missionária da Comunidade Canção Nova, cantora e autora de livros infantojuvenis.