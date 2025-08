Igreja x patrimônio histórico

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Com estilo barroco- colonial, a Igreja de N. Sra. da Piedade (1683) possui um anexo de convento, datado do século XVIII. “Atualmente acolhe cinco padres “, destaca Frei Severino que responde pelo local. Para alegria dos fiéis, com a requalificação da orla de Jaboatão a Igrejinha será mais beneficiada. Mano Medeiros, prefeito, diz que “além de destacar o turismo no local, a Igreja é uma referência na nossa orla”.



Igreja de Piedade

Sua construção na época impulsionou o desenvolvimento do bairro de Piedade, que se formou ao redor dela. A Igreja é tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) como testemunho arquitetônico do período colonial. A edificação surgiu como capela, onde antes era a Praia Francisco Gomes, seu fundador, que posteriormente a doou à Ordem dos Carmelitas. Hoje é muito procurada para casamentos, batizados e eventos religiosos.



“Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz, para o meu caminho”. A Palavra do SENHOR ilumina nosso andar, guia nossos passos para que tenhamos fé de sua misericórdia e amor. Através da prática da Palavra a escuridão se desfaz.



“O Céu e o Inferno”

A reunião pública doutrinária que a Federação Espírita-PE promove hoje (03), abordará o tema "Educar para Vida Futura: Reflexões sobre o livro ‘O Céu e o Inferno’ e a Evangelização Espírita". Como expositor, Luiz André Campos, trabalhador voluntário do Departamento da Infância e Juventude (DIJ) da FEP. Realizada no Auditório Lírio Ferreira na Av. João de Barros, 1629 - Espinheiro/Recife, das 16h às 17h, a palestra comemora os 160 anos do livro “O Céu e o Inferno”. A quarta obra da Codificação Espírita foi lançada por Allan Kardec no dia 1º de agosto de 1865. A programação também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da Federação.

Música Católica

Cinco produções musicais da gravadora Canção Nova foram indicadas para o “1º Prêmio da Música Católica (Catholic Music Awards)”. O anúncio dos vencedores foi no Festival e Jubileu dos Influencers em Roma (IT), no último domingo no Auditorium Conciliazione, às 14h horário de Brasília. Patrocinada pelo Dicastério para as Comunicações do Vaticano, entre outras instituições, a premiação busca impulsionar a música católica em todo o mundo.



Porque Deus é amor

Amados, amemo-nos uns aos outros; porque o amor é de Deus; e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus; porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus para conosco: Que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós, e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros”. 1 João 4:7-11

Descomplique-se

Com o objetivo de trabalhar um texto claro, sem vícios de linguagem, o professor Fernando Gonçalves recomenda o livro: “Descomplique-se :Uma Abordagem Cristã para simplificar a ansiedade”. É de Richard Guerra, Rio de Janeiro, Editora Thomas Nelson, 2018, 192p.O autor é batista, mineiro que busca orientar jovens de adultos a como se livrar de ansiedades que prejudicam incomodam e vitimizam.



Comunhão

Ontem (2) foi dia de oração na Igreja Presbiteriana das Graças, como ocorre a cada primeiro sábado do mês. Hoje (03), é dia de comunhão nos três cultos, O primeiro começa às 8 horas da manhã, o segundo às 10h e o terceiro às 17h. Antes haverá muito louvor e pregação.



Amor Imenso

O último DVD lançado pelo Padre João Carlos é "Amor Imenso” pela gravadora Som Livre. O DVD que foi gravado no Recife apresenta 17 canções que exploram o amor e o cuidado de Deus, com músicas do próprio padre e regravações de clássicos de Roberto Carlos e Erasmo Carlos. Como tem uma atuação muito atuante, padre João Carlos faz várias meditações inspiradas na Bíblia. No seu canal do Youtube. Dia de segunda-feira tem falado sobre Atos dos Apóstolos, às 20h30. E suas meditações prosseguem durante a como por exemplo porque Jesus escrevia por parábolas.



Os Escolhidos

Uma das séries da Netlix mais assistidas aqui no Brasil é “The Chosen: Os Escolhidos” segundo levantamento. Jesus Cristo é retratado sob uma perspectiva humana e envolvente onde direção e atores procuram dar factibilidade em suas interpretações. Vale a pena assistir e conhecer mais um capítulo da vida de Jesus “O Escolhido de Deus”.