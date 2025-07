32 anos do Pró-Criança

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O Movimento Pró-Criança completa 32 anos de fundação hoje (27) e, durante esse tempo, ultrapassou a marca de 52 mil meninas e meninos beneficiados com cursos nas áreas de artes plásticas, letramento, música, esportes, tecnologia, logística, produção e catequese. A organização é sem fins lucrativos ligados Arquidiocese de Olinda e Recife.



Mês das Vocações

O mês de agosto será todo dedicado às vocações. Nesse período, tanto catequistas como leigos cristãos vão se engajar e atuar, de forma missionária, levando mensagens do evangelho dentro e fora da Igreja. De acordo com a Pascom Brasil, os leigos cristãos são chamados a santificar o mundo a partir de suas realidades cotidianas, seja no trabalho, na família ou na sociedade, mostrando a relevância da fé no dia a dia.



Comemoração

A festa de comemoração do aniversário do Pró-Criança será no sábado 02.08 com missa presidida pelo arcebispo, dom Paulo Jackson, às 10h, na Igreja Madre de Deus, no Bairro do Recife. Em seguida, será reinaugurada a Unidade Recife Antigo no prédio que será batizado de Professor Sebastião de Araújo Barreto Campello, em homenagem ao idealizador do Pró-Criança.



Ordenação

A Arquidiocese de Olinda e Recife, convida religioso, familiares e amigos para a solenidade de ordenação presidida por dom Paulo Jackson, de oito novos diáconos para a AOR dia 4 de agosto, na Igreja da Sé de Olinda às 19h. Eles são seminaristas que concluíram os cursos de Filosofia e Teologia na Unicap e estão se preparando para serem ordenados padres. São eles: Alisson, Anderson, Cleverton, Joab, José, Renato, Lucas, Rondinelli e Thiago.



Músculo e Bigode

Com o tema “Músculo Bigode e Caráter”, a Igreja Presbiteriana das Graças promove seu Retiro dos Homens de 15 a 17 de agosto, já com inscrições abertas. Um dos preletores convidados é o pastor Pedro Lino da Igreja CHhist the King, em Boston.



Halleluya

O Festival Halleluya, em Fortaleza -CE, promovido pela Comunidade Shalom há 26 anos, começou dia 23 deste mês e encerra-se hoje (27). Considerado como o maior evento de música católica da América Latina. Participações de Frei Gilson, dos padres Fábio de Melo e Marcelo Rossi, da Irmã Kelly Patrícia, da banda Rosa de Saron, dos missionários da Comunidade Canção Nova, padre Adriano Zandoná e Bruna Marta. A plataforma de streaming CN Plus - pode ser acessada via aplicativo ou site cnplus.cancaonova.com paral acompanhar o festival na íntegra.

Acampamento

Com o propósito de fortalecer os laços matrimoniais o Acampamento para Casais na Canção Nova, em Cachoeira Paulista (SP), que começou no dia 24 deste mês, encerra-se hoje com o tema: “O amor que não se cansa de amar”. Foram quatro dias de reflexão sobre o vínculo conjugal e orações. Durante o evento, a Editora Canção Nova fez o lançamento do livro “Minha Família é assim”, do Diácono Nelsinho e sua esposa Márcia Corrêa onde relatam experiências compartilhadas por casais cristãos.

Confia no Senhor

“Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade; ata-as ao teu pescoço; escreve-as na tábua do teu coração. E acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos; teme ao Senhor e aparta-te do mal”. Provérbios 3:1-7



Palestra espírita

"Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou (Jesus)" será o tema da reunião pública doutrinária que a Federação Espírita Pernambucana promove hoje (27). Como expositor, Mário Pena Forte, da Associação Espírita a Caminho da Luz, da cidade de Goiana, na Mata Norte do Estado. Promovida no Auditório Lírio Ferreira Av. João de Barros, 1629 – Espinheiro, das 16h às 17h, a palestra também poderá ser acompanhada pelas redes sociais da FEP (YouTube, Facebook e Instagram).



Encontro do CFE da FEP

Hoje (27), das 8h30 às 12h30, a Federação Espírita -PE promove a 4ª reunião ordinária do Conselho Federativo Estadual (CFE) de 2025. Com foco na consolidação do movimento espírita do Estado, o encontro será promovido de forma presencial, nas dependências da FEP, no bairro do Espinheiro, no Recife. Assistência e promoção social; evangelização infantojuvenil; atendimento espiritual; estudos doutrinários; mediunidade; família; arte espírita; e comunicação social espírita serão temas debatidos na reunião.



Diáconos Permanentes

O Retiro Anual dos Diáconos Permanentes da Arquidiocese de Olinda e Recife, aconteceu no último fim de semana, no Centro de Evangelização Nossa Senhora das Graças, em Vitória de Santo Antão. Marcado por momentos de oração, silêncio, escuta da Palavra e renovação do ministério, o encontro reuniu os diáconos para dias de profunda espiritualidade, fraternidade e reflexão sobre a missão diaconal na Igreja e no mundo.

