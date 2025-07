Hernandes Dia Lopes

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Hernandes Dias é um pastor e pregador muito conhecido no Brasil. Suas mensagens revelam profundos conhecimentos teológicos, seus livros publicados contém mensagens cristãs inspiradoras .a além de sua significativa exposição na internert. Sempre convidado para palestras Hernandes transita muito bem entre igrejas de diferentes tradições. É pastor Cooperador na Igreja Presbiteriana de Pinheiros em São Paulo.



Reflexão e louvor

Líderes, pastores e igrejas vão reunir-se para um tempo especial de capacitação, reflexão e louvor, com o tema: “Santificai-vos: Impactando o Mundo pela Piedade” de 19 a 21 de setembro, no Hotel Canarius de Gravatá. O evento promovido pelo Seminário Presbiteriano do Norte tem como preletores, Roberto Brasileiro, Hernandes Dias Lopes, Robinson Granjeiro e Rosther Guimarães. Será no Hotel Canarius de Gravatá. Inscrições: congresso.ipb.org.br/nordeste



Retiro

A primeira turma de presbíteros da Arquidiocese de Olinda e Recife concluiu seu retiro anual esta semana em Camocim de São Felix, no Convento do Carmo. Bispos e padres reunidos abasteceram-se da Palavra Sagrada e renovaram-se espiritualmente. O pregador do retiro foi dom Luís Catelan, bispo auxiliar da Arquidiocese do Rio de Janeiro.

Discipulados

Às sextas-feiras jovens e adolescentes da Igreja Presbiteriana das Graças se reúnem a partir das 19h30, para os discipulados dividido em salas de acordo com as idades. Na mesma noite ainda na super sexta, há reuniões de para homens, mulheres e casais.



Senhor eu sei que Tu me sondas

“Senhor Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu Senhor já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim: é sobremodo elevado e não o posso atingir” Salmos 139:1-6



Razão Humana

O professor Fernando Gonçalves recomenda O livro “A Razão Humana: Cultura e Informação na Era da Desinformação” (Inculta e Sedutora) de Eugênio Bucci, Belo Horizonte MG, Autêntica Editora, 2025, 150 p. O autor é um brasileiro paulista, jornalista, professor titular de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, que analisa quatro sintomas atuais: o entretenimento fundamentalista, o infantilismo totalizante, a violência ritualística e a máquina como sujeito de linguagem.



Reunião doutrinária

A reunião pública doutrinária que a Federação Espírita -PE promove neste domingo, dia 20, abordará o tema “Ajuda-te, que o Céu te ajudará”. A palestra será apresentada por Charlton Mendonça, da Associação Espírita Lar de Silas. Realizada das 16h às 17h, no Auditório Lírio Ferreira (Av. João de Barros, 1629 - Espinheiro/Recife), a programação poderá ser acompanhada, ainda, pelas redes sociais da Casa de Itagiba, como também é conhecida a FEP.



Área da família

Próximo dia 10 de agosto a Federação Espírita-PE promove o encontro "Conversando sobre a área da família nas casas espíritas”. O debate em torno de Documento Orientador será das 8h30 às 12h30, no Grupo Espírita Regeneração, Cristo e Caridade, bairro dos Torrões, no Recife. Os interessados devem se inscrever, gratuitamente, acessando o link: https://forms.gle/D4gm6Fxwme6KCTHq6. Vale destacar que o evento é exclusivo para lideranças e trabalhadores voluntários das casas espíritas. O encontro terá como facilitadora, Cristina Leite, que atua na Área da Família da Federação Espírita Brasileira (FEB). Organizado pelo Departamento da Família da FEP, o evento tem o apoio da Comissão Estadual de Espiritismo (CEE).



Sem fronteiras

A 7ª Ação Sem Fronteiras, promovida pela Arquidiocese de Olinda e Recife, desenvolvida com jovens missionários católicos vindos de vários estados do país, encerrou suas atividades, após momentos de partilha com o arcebispo dom Paulo Jackson. Na despedida a juventude despediu-se com missa e festa na Paróquia Cristo Redentor