Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Clique aqui e escute a matéria

Levantar-se e renovar-se

MARIA JOSÉ MORAIS

“Pergunta a ti mesmo se estás seguindo a Jesus ou apenas ao culto externo do teu modo de filiação ao Evangelho. Isso é muito importante, porque levantar e renovar-se ainda é o nosso lema.” (Emmanuel)

Cada vez que mergulho no Evangelho, percebo e sinto a grandiosidade do nosso Mestre Divino.

Há poucos dias, comecei a estudar o Evangelho, para preparar uma palestra online com o tema “Levanta-te e anda!” e fiquei emocionada com tantas lições direcionadas a todos nós, em tempos tão atuais. Jesus utilizou, em diversos episódios, esse verbo “Levantar-se”: ao homem da mão seca, ao filho da viúva de Naim, ao leproso, ao cego Bartimeu… Também ordenou a Lázaro que saísse do sepulcro (um também "levantar-se”). Não posso esquecer da parábola do Filho Pródigo, que também teve forças para levantar-se, quando arrependido, e retornou à casa paterna, para recomeçar a vida.



E Jesus se dirige a nós, ainda doentes da alma, e nos pergunta: Que querem que eu lhes faça? E nós respondemos: - Que nos cure, Senhor! E Jesus nos diz: - Então, levantem-se, peguem o seu leito e andem! Esta expressão “levanta-te” indica movimento, sair da inércia, da paralisia dos sentimentos que nos atrapalham a caminhada, uma mudança de atitude, dar um novo passo.



Jesus continua nos dizendo, em outras palavras, que devemos nos levantar, pegar as nossas dificuldades e seguirmos em frente, em busca da solução dos nossos problemas. E, ainda, não basta levantar-se: é necessário também andar.



O recomeço é necessário! E ainda há tempo para recomeçar, ainda há tempo para repensar nas escolhas que estamos fazendo, ainda há tempo para nos libertar dos vícios de diversas naturezas, ainda há tempo para que possamos nos reconciliar com os nossos adversários, ainda há tempo para que possamos oferecer o perdão àqueles que nos lesaram, ainda há tempo para seguirmos Jesus, ainda há tempo, ainda há tempo…!



Então precisamos perguntar a nós mesmos, se queremos recomeçar. Porque se quisermos, teremos a ajuda necessária. É fundamental que nos renovemos, que aprendamos a nos levantar.

Lembrei-me também da metamorfose da borboleta, a sua renovação tão necessária. A vida está na lagarta e não no casulo, assim como a vida (para nós) está no espírito, que é imortal. Todos nós estaremos aptos para os recomeços necessários. Na natureza tudo é um recomeço. A Terra se veste diferentemente todas as manhãs.



Imitemos o Cristo! Sigamos a luz! Recomecemos! Levantemo-nos e andemos com as nossas próprias pernas, porque somos responsáveis pela nossa vida, pelos nossos pensamentos e ações, pelas nossas escolhas! Não nos sintamos abandonados e nem esmorecidos. Há muito o que fazer.

Que diariamente sintamos vontade de ficarmos curados, e conforme Emmanuel, o levantar-se e o renovar-se ainda é o nosso lema! Paz sempre!



(Do livro “Recados de Bom ânimo” – MARIA JOSÉ MORAIS – Ed. Ediluz))



Maria José Morais é espírita, palestrante e escritora. Está vinculada no Recife à Fraternidade Espírita Peixotinho, e no Porto, ao Centro Espírita Caminheiros da Luz. morais_mariajose@hotmail.com