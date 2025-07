Ao escurecer louve ao Senhor.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

REVERENDO RODOLFO CARNEIRO



Você já ouviu a frase: “A vida é cheia de altos e baixos”? Quem já enfrentou os desafios da caminhada adulta sabe bem como ela é verdadeira.

Às vezes, parece que estamos numa montanha-russa: em um momento, tudo vai bem e nos sentimos seguros; no instante seguinte, somos tomados pelo medo de cair inesperadamente. O curioso é que muita gente lida bem com os momentos de tranquilidade, mas se perde nas horas difíceis.



Imagine alguém que foi acusado injustamente de algo que não fez, apanhou em público, teve as roupas rasgadas diante de todos e ainda acabou acorrentado em uma prisão escura e fria. Como você reagiria? Daria lugar à revolta? Começaria a murmurar sem parar? Deixaria o desespero tomar conta de você? Ou simplesmente se entregaria à dor?



A Bíblia nos conta que uma situação exatamente assim aconteceu com o apóstolo Paulo e seu amigo Silas.



O episódio, registrado no capítulo 16 do livro de Atos dos Apóstolos, diz que eles foram acusados de perturbar a ordem por pregarem ensinamentos diferentes dos costumes locais. Diante disso, foram levados às autoridades, açoitados com varas, despidos diante da multidão e condenados à prisão, onde foram acorrentados a um tronco fincado no chão.



Era o tipo de situação desesperadora. Mas sabe o que eles fizeram ao enfrentarem tudo isso? Sabe o que eles fizeram quando tudo escureceu? Em vez de murmurar ou entrar em pânico, eles começaram a adorar a Jesus com cânticos. Já imaginou? Mesmo machucados, injustiçados e presos, começaram a louvar!



E o mais impactante dessa história é que o relato bíblico descreve que, de repente, um terremoto sobrenatural sacudiu os alicerces da prisão. As portas se abriram, as correntes se romperam, e todos os presos foram libertos. Mas o milagre não parou por aí: o carcereiro, impactado pelo que viu, se rendeu à fé, e sua família inteira foi transformada.



Esse episódio nos oferece um ensinamento precioso: nas horas difíceis, nos momentos de dor e incerteza, nós temos escolhas a serem feitas. Podemos nos entregar ao desespero… ou podemos erguer os olhos ao céu e confiar em Deus. Podemos murmurar e buscar culpados para a nossa situação… ou podemos clamar ao Senhor em oração, louvar mesmo nos piores momentos, e crer que Ele continua sendo o Deus dos terremotos, que abre portas, quebra correntes e transforma vidas!



Qual é a sua escolha?



Que Deus abençoe a sua vida e que você não se esqueça: Quando escurecer, comece a louvar!



Reverendo Rodolfo Carneiro é pastor da Igreja Episcopal Carismática