A Boa Semeadura

LUIZ GUIMARÃES GOMES DE SÁ

“E Jesus lhe disse: Ninguém, que lança mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus.” (Lucas 9:62).

A semeadura é uma oportunidade sempre presente em nossas vidas. Vivemos plantando desde a hora que despertamos. Dependendo daquilo que pensamos e trazemos no coração, o plantio poderá ser um trabalho direcionado para o bem.

A condição que o livre-arbítrio nos oferece, faz parte da misericórdia de Deus para todos nós. Ele não nos obriga a nada, pelo contrário, derrama seu grandioso amor para toda Humanidade. Nunca estamos sozinhos! Seus mensageiros do bem estão sempre disponíveis para nos ajudar, porém nem sempre estamos receptivos com pensamentos edificantes para recebê-los.

Por isso, estejamos sempre atentos e vigilantes às influências dos irmãos ainda pouco esclarecidos, que nos assediam cotidianamente. Observemos o que diz O Livro dos Espíritos, questão 459: Os Espíritos influem sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? R – Nesse sentido a sua influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem.

O pensamento é a sede de tudo que praticamos. É através dele que atraímos as nossas companhias mentais. Trata-se de um “arquivo confidencial” que mantemos submetido somente à nossa vontade. Essa é uma das demonstrações da bondade de Deus, que nos faculta condições de escolher qual a semente que irá gerar frutos benfazejos.

O Livro Pão Nosso, pag.12, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, esclarece: (...)” O arado é aparelho de todos os tempos. É pesado, demanda esforço de colaboração entre o homem e a máquina, provoca suor e cuidado e, sobretudo, fere a terra para que produza. Constrói o berço das sementeiras e, à sua passagem, o terreno cede para que a chuva, o sol e os adubos sejam convenientemente aproveitados”; (...) Um arado promete serviço, disciplina, aflição e cansaço; no entanto, não se deve esquecer que, depois dele, chegam semeaduras e colheitas, pães no prato e celeiros guarnecidos”.

Depreende-se assim, que o processo de semeadura exige esforço e perseverança, para que vençamos os obstáculos que se nos apresentam no caminho. Para que cheguemos à colheita, passamos pelos terrenos áridos e difíceis, levando-nos a valorizar o trabalho realizado e sentirmos o gáudio do êxito alcançado.

Não podemos esquecer do exemplo da Parábola do Grão de Mostarda, que por ser um grão de 2mm de diâmetro não se “perturbou”, pois mesmo sendo pequenino cresce e torna-se uma planta de quase 2 metros. Com esforço ele cresce vencendo a força da gravidade. Não desiste! Por analogia, lembramos de que nós também precisamos de “esforço”, para sairmos das nossas imperfeições e alçarmos as alturas. Nesse exemplo, pode repousar a nossa fé e perseverança, buscando a nossa melhora interior.

Isso, também explica o combate que travamos em nós mesmos, para reconstruirmos aquilo que fizemos de forma equivocada nas existências pretéritas. (Nossa harmonia interior é fruto das nossas conquistas diárias que, por sua vez, dependem da qualidade dos nossos pensamentos).

Luiz Guimarães Gomes de Sá trabalha no Centro Espírita Caminhando Para Jesus - www.org.br cecpj You Tube @cecpjoficial