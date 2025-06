Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

JOSÉ EDSON F. MENDONÇA

“Vós sois deuses... Vós sois o sal da terra ... Vós sois a luz do mundo ... brilhe a vossa luz diante dos homens para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai, que está nos céus”. Jesus, em Mateus, 5:13-16. “Reconhece-se o verdadeiro espírita (cristão) pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para vencer as suas inclinações más”, Allan Kardec, O Evangelho Seg. o Espiritismo, Cap. 17:4.



O homem, quando despertado para a necessidade de se transformar moralmente, resolve tomar a decisão de implantar o processo de melhoria de si mesmo, há longo tempo acalentado no íntimo, que pode realmente proporcionar significativos progressos na sua vida como um todo, por promover um forte impacto nos padrões conscienciais de satisfação pessoal; cada conquista moral enseja bem-estar e exercita o amoroso desenvolvimento próprio gerando autoconfiança e resiliência no enfrentamento de si mesmo, ensejando a reavaliação de condutas, acertos, frustrações, decisões, pontos fracos e omissões que, por sua vez, possibilitam a admissão de novos padrões de relacionamentos consigo mesmo, com o próximo e com Deus melhorando a auto-estima, a empatia e a compaixão, exercitando assim, a sensibilidade moral aliada à responsabilidade de assumir compromissos de melhorar sua perspectiva de vida e de vasta parcela da sociedade humana, e daí, sendo possível ensejar a uma melhor compreensão do sentido da vida.

Tudo isso se reflete intimamente em forma de sensível melhoria na qualidade de vida, com melhores padrões de saúde física, mental, emocional e espiritual, que passam a repercutir na redução de estresses, medos e ansiedades, propiciando finalmente a condição de se trabalhar a tão almejada autotransformação moral, além de servir de inspiração a outros, em seus idênticos anseios de também trilhar o caminho do crescimento essencial.



Outrossim, nesse contexto de franca necessidade de melhorar, o Espiritismo sugere a adoção de um processo simples e estruturado de autoconhecimento, como condição indispensável para quem anseia conquistar uma vida plena, responsável e equilibrada, nos moldes dos ensinamentos de Jesus, consubstanciado nas sábias orientações contidas no formidável diálogo travado entre Allan Kardec e Santo Agostinho, (Q.919-a, de O Livro dos Espíritos), onde o Codificador indaga qual o meio prático e eficaz de se fazer o autoexame, ao que o Santo recomenda que se adote o que ele fazia quando viveu na Terra, quando, ao fim de cada dia, interrogava a sua consciência, passava em revista o que havia feito e perguntava a si mesmo, se não tinha faltado ao cumprimento de algum dever, se ninguém teria tido motivo para dele se queixar. Diz ele, que foi assim que chegou a se conhecer e a ver o que em si necessitava de reforma. Continua: - pergunte-se ainda, se aprouvesse a Deus me chamar naquele momento, ao entrar no mundo dos Espíritos, onde nada é oculto, teria de temer o olhar de alguém? -

Examine o que fizemos contra Deus, depois contra o próximo e por fim contra nós mesmos. As respostas serão motivo de repouso para a consciência ou indicarão um mal que deve ser curado... - Perscrute-se ainda, a consciência, dando balanço no dia moral, se se puder dizer que foi bom o dia, pode-se dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. - Formule-se, pois, de si para consigo próprio, questões nítidas e precisas e não tema multiplicá-las; - indague-se o que fez e com que fito agiu em determinada circunstância, se fez alguma coisa que censuraria nos outros, se praticou alguma ação que não ousaria confessar a si mesmo.



Portanto, queridos, a receita positiva foi dada, compete agora, efetivamente, por em ação, os sábios ensinamentos do Santo de Hipona, interrogando mais amiúde a consciência, para assim dar sequência á imperiosa necessidade de nos conhecermos, como caminho para a felicidade que está reservada para cada um dos filhos do Pai Celestial. Avancemos com Jesus por essa estreita, árdua e “mágica” porta estreita.

José Edson F. Mendonça colabora com o movimento espírita, como escritor, palestrante e trabalhador no Instituto Espírita Gabriel Delanne, rua São Caetano, 220. Campo Grande - Recife/PE.