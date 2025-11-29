Os carros chineses cada vez mais fortes para a briga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Importante dizer que os carros desta invasão chinesa, em nada, lembram aqueles de baixa qualidade do passado. Os de hoje são totalmente diferentes

A invasão de carros chineses chegou forte ao Brasil para enfrentar as chamadas montadoras tradicionais. Só no Salão do Automóvel de São Paulo 2025, que termina neste domingo (30), há pelo menos 10 marcas da China presentes. Todas elas trouxeram carrões e deixaram claro que a disputa por clientes vai esquentar ainda mais nos próximos dias. Algumas empresas são conhecidas do público brasileiro; outras ainda são completamente anônimas. Importante dizer que os carros desta invasão chinesa, em nada, lembram aqueles de baixa qualidade do passado. Os de hoje são totalmente diferentes. Boa parte dos fabricantes de agora é especializada em produtos de boa qualidade ou premium.

A mais famosa é a BYD. A montadora iniciou as vendas de carros no Brasil em 2021. Quatro anos depois, já possui 200 concessionárias e mais de 10 modelos entre hatch, sedan, SUV e até picape, entre híbridos e elétricos. Há carros com preço variando entre R$ 120 mil e R$ 340 mil. Agora, a BYD amplia sua atuação no mercado nacional com a Denza, sua marca de automóveis de alto padrão. Ou seja, os chineses vão pra cima da BMW, Mercedes, e Porsche . A Denza vai ter loja própria e confirmou o SUV B5 de R$ 435 mil e outros modelos como o Z9 GT, perua elétrica ao estilo Porsche Taycan Sport Turismo vai custar R$ 650 mil.

A segunda mais conhecida do Brasil é a GWM. Estreou com SUV híbrido e hoje possui seis modelos entre 100% a energia, híbrido e até modelos a diesel. Tem veículos de 5, 6 e 7 lugares. O mais barato é perto de R$ 150 mil.

A Omoda Jaecco estreou faz seis meses. Hoje tem SUVs híbridos e totalmente elétrico com valores variando de R$ 160 mil aos R$ 250 mil.

A Leapmotor é uma marca chinesa de tecnologia que chegou agora em novembro, ao Brasil, e pertence ao grupo Stellantis - dono de marcas como Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, só pra lembrar as principais. Hoje a empresa comercializa três modelos de carros aqui, sendo dois híbridos e um elétrico numa faixa de preços entre R$ 170 mil e R$ 200 mil. A marca anunciou que vai fabricar veículos em Pernambuco a partir de 2026.

O grupo CAOA, que trouxe a Chery lá atrás, prepara o terreno pra chegada de mais uma chinesa premium. A Chery continua bem e até vai trazer novidades nos próximos meses, mas a CAOA vai investir também na Changan, especializada em eletrificados de alto padrão. Os modelos da linha Avatar impressionaram o público que visitou a famosa feira de carros. Os veículos não tiveram os preços revelados, mas são modelos que abusam do belo acabamento e tecnologia. E a CAOA já deixou claro que vai fazer estardalhaço pra chamar atenção do público. Para divulgar seus produtos, a Changan contratou a super modelo Gisele Bündchen.

Outras chinesas que merecem atenção são a GAC, que já inaugurou loja em nosso Estado. Surgiu com um leque de cinco veículos, entre SUVs e minivans, híbridos e elétricos.

A Geely é uma gigante chinesa dona de marcas como a Volvo. Até já vendeu carros em nosso País com modelos populares no passado. Hoje a história é diferente. Chegou faz poucos meses, mas já conta com dois modelos elétricos de excelente acabamento: o hatch EX2 e um SUV maior, EX 5. Um sai por R$ 120 mil e o maior é vendido na faixa dos R$ 200 mil. A marca se aliou à Renault do Brasil e vai produzir os carros da marca no Paraná, num futuro próximo.

Quem deu as caras no Salão foi a MG com modelos híbridos e a energia. São hatch que ficam um pouco abaixo dos R$ 200 mil e outros de porte superior. Tem até esportivo com mais de 500 cavalos de potência por meio milhão de reais.

Veículos chineses - Divulgação

A Zeekr é uma chinesa de luxo que já vende seus veículos por aqui faz um ano. Por estarem num nível acima dos demais chineses, os valores são superiores à maioria dos chineses. São 100% elétricos. O mais barato custa perto de R$ 300 mil. O mais caro beira os R$ 550 mil. São modelos de alta performance e de luxo num elevado nível de sofisticação pra disputar com marcas como Porsche e Mercedes.

Qualquer que seja a escolha, o cliente pode ter certeza de está levando pra casa um bom produto porque eles formam uma nova era dos carros. Mas os chamados fabricantes nacionais continuam com atrativos, mas vão ter de ficar de olhos abertos pra continuar forte na briga.