Carro Arretado | Notícia

Chinesa Omoda inicia vendas de belos SUVs híbridos no Brasil

A montadora chinesa de carros híbridos e elétricos Omoda está com grandes novidades no Brasil: belos SUVs híbridos: o Omoda E5 e o Omoda E7

Por Sílvio Menezes Publicado em 15/11/2025 às 0:00
CARROS HÍBRIDOS OMODA 7 E OMODA 5
CARROS HÍBRIDOS OMODA 7 E OMODA 5 - DIVUGAÇÃO

A montadora chinesa de carros híbridos e elétricos Omoda está com grandes novidades no Brasil. A concessionária da marca no Recife acabou de receber dois novos e belos SUVs híbridos: o Omoda E5 HEV e o Omoda E7.

Os carros têm visual arrebatador e muita tecnologia a bordo para encantar os clientes que estão em busca do veiculo zero-quilômetro eletrificado.

Os dois automóveis trazem apelos diferentes; são de porte distintos e chegam pra atender ao público que prefere um modelo híbrido a um 100% a energia.

Vamos começar falando do menor, o Omoda 5. Ele tem praticamente o mesmo visual da versão elétrica que já é vendida nas concessionárias brasileiras. As mudanças estéticas são discretas, mas as diferenças mecânicas são grandes. O preço do híbrido também é mais interessante do que o do modelo totalmente elétrico.

DIVULGAÇÃO
CARRO HÍBRIDO OMODA 7 - DIVULGAÇÃO

Enquanto o elétrico é vendido em versão única por R$ 210 mil, o híbrido chega em duas configurações. A mais barata Prestige sai por R$ 159.990. A mais cara é a Luxury, vendida por R$ 185 mil. As duas têm visual futurista e uma série de recursos de tecnologia pra impressionar qualquer um com sua enorme central multimídia e acabamento interno.

O Omoda 5 é ideal para quem busca estilo e automóvel compacto. É híbrido convencional com regeneração automática. Combina um motor 1.5 turbo a gasolina a um motor elétrico, entregando uma potência combinada de 224 cavalos de potência. O carro faz a famosa aceleração de 0 a 100 km/h em menos de oito segundos. De acordo com o Inmetro, o consumo urbano é de 15,1 km/l e o rodoviário de 13,2 km/l.

Já o Omoda 7 é um híbrido plugin, daqueles que ligam na tomada. É mais encorpado e indicado pra quem está à procura de um veículo mais espaçoso para a família. Pelo porte, vai ficar posicionado no mercado para brigar com modelos como o Haval H6 e o BYD Song Plus.

DIVULGAÇÃO
CARRO HÍBRIDO OMODA 5 - DIVULGAÇÃO

O Omoda 7 é de um nível bem superior e mais disposto que o irmão Omoda 5. É vendido em duas versões. Ambas possuem motor 1.5 turbo q trabalha em conjunto com um híbrido. A combinação garante ao carro 279 cavalos de potência, ou seja, disposição de sobra para deixar muitos concorrentes comendo poeira.

A configuração mais em conta é R$ 254.990. A mais cara sai por R$ 279.900.

As duas versões já possuem um completo sistema ADAS, dispositivos de sensores que garantem mais segurança ao carro no dia a dia. Na configuração mais cara as rodas são aro 20 e ele vem até com massageador no banco.

DIVULGAÇÃO
OMODA 7 - DIVULGAÇÃO

Os dois modelos já estão disponíveis nas lojas do grupo Omoda e Jaecoo ADTSA na Imbiribeira, Zona Sul do Recife.

