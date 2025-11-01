Chinesa GWM lança mais um carrão de luxo no Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A marca chinesa GWM não para de trazer boas novidades para o Brasil. A montadora lançou o Wey 07, SUV híbrido de luxo com seis lugares

A marca chinesa GWM não para de trazer boas novidades para o Brasil. Esta semana, a montadora lançou o Wey 07, SUV híbrido de luxo com seis lugares e que oferece experiência de voo de primeira classe. As vendas do novo carro começam na GWM ADTSA, concessionária do grupo no Recife, e o preço é de R$ 429 mil.

O carrão é híbrido do tipo plugin, daqueles que liga na tomada, e entrega 517 cavalos de potência. Faz aquela famosa aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 4,9 segundos, ou seja, disposição pra deixar muito esportivo comendo poeira.

O Wey 07 combina um motor a gasolina 1.5 turbo com dois motores elétricos (um dianteiro e um traseiro) proporcionando boa distribuição de torque entre os eixos. Tem tração integral e a transmissão adapta-se a diferentes estilos de condução e tipos de terrenos.

NOVO GWM WAY 07 - DIVULGAÇÃO

Os dados de consumo são bem interessantes. A bateria de lítio permite que o SUV consiga rodar no modo elétrico até 128 km, segundo o Inmetro. Oficialmente a marca não divulgou os dados de autonomia combinada elétrica/gasolina, mas podemos dizer sem medo de errar que ele pode girar em torno dos 700 km combinando os motores a combustão e os elétricos já que o tanque a gasolina tem capacidade de 79 litros.

O Wey 07 possui a opção de recarga rápida e lenta. No modo DC (corrente contínua), a potência é de até 60 kW, permitindo que a bateria seja carregada de 30% a 80% em apenas 26 min. No modo AC (corrente alternada), a bateria vai de 15% a 100% em cerca de 6h30min

O Wey 07 incorpora o pacote de segurança mais avançado da GWM, com 22 sensores. O sistema inclui controle de cruzeiro adaptativo inteligente, assistente de faixa, frenagem autônoma de emergência, estacionamento automático e visão panorâmica 540° com chassi transparente.

NOVO GWM WAY 07 - DIVULGAÇÃO

E já posso adiantar pra vocês que isso nem é o mais surpreendente.

Ele não vai disputar mercado com BYD, Omoda, Jaecoo. Vem pra brigar com produtos num nível acima como a Zeeker, Volvo e outros modelos d luxo.

O Wey 07 tem cockpit digital. O carro combina um painel de instrumentos Full HD, uma central multimídia e uma enorme tela display.

O modelo ainda oferece Wi-Fi que permite conectar até 8 dispositivos, atualizações remotas e controle completo via aplicativo, que permite verificar a bateria, travar e destravar portas, ligar ar-condicionado e vê a localização do veículo, entre outros.

A GWM quer ser uma marca premium de eletrificados oferecendo um carro de patrão. Inclusive essa sacada de seis lugares no lugar de sete é uma boa, pois deixa mais espaço para os ocupantes. Até mesmo os assentos são diferentes dos carros convencionais.

Os bancos do GWM inclinam quase como numa cadeira de dentista, com vários tipos de ajustes e até massagens, garantindo viagens mais confortáveis.

NOVO GWM WAY 07 - DIVULGAÇÃO

Pra que gosta de números, anote as dimensões, com 5,15 metros de comprimento, 1,98 metro de largura, 1,80 metro de altura e entre eixos de 3,05 metros, o Wey 07 oferece proporções imponentes e excelente aproveitamento de espaço interno.

A capacidade do porta-malas é de 239 litros com todas as fileiras em uso, chegando a 1.040 litros com a terceira rebatida.

O novo carro GWM possui um compartimento pra gelar ou aquecer alimentos. Fica entre passageiro e motorista. Dá pra resfriar um refrigerante em até seis graus negativos ou aquecer um sanduíche até 50 graus positivos.

Pelo conjunto da obra, o Wey 07 vai deixar muita gente de queixo caído com tantas inovações.