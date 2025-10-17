fechar
Carro Arretado | Notícia

Vem aí mais uma bela picape: a Ram Dakota

Além dos elementos esportivos do exterior e detalhes luxuosos na parte interna, a caminhonete Ram Dakota conta com um bom pacote tecnológico

Por JC Publicado em 17/10/2025 às 15:00
A nova Ram Dakota
A nova Ram Dakota - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

A montadora de caminhonetes RAM revela as primeiras imagens oficiais da sua nova picape para a América do Sul. A nova Ram Dakota será lançada em breve no Brasil e traz linhas da carroceria e componentes externos similares aos da picape-conceito Nightfall, apresentada à imprensa no último mês de agosto.

Além dos elementos esportivos do exterior e detalhes luxuosos na parte interna, a caminhonete conta com um bom pacote tecnológico. Mas, como é de praxe, a montadora ainda esconde muitos detalhes para valorizar o passe da informação e não atrapalhar a grande festa de lançamento oficial em data ainda não-definida.?A Ram Dakota, que resgata um nome que carrega tradição e uma história de sucesso no mercado brasileiro, se baseia nos pilares fundamentais da marca Ram: força, capacidade de carga, luxo e muita tecnologia.

DIVULGAÇÃO
A nova Ram Dakota - DIVULGAÇÃO

A nova caminhonete será fabricada no hub de picapes da Stellantis em Córdoba, na Argentina. O lançamento no Brasil está confirmado para 2026.Até lá a marca vai abastecendo a imprensa com informações a conta-gotas. Importante lembrar que a RAM comercializa modelos importados da marca no Brasil como a 1500, 2500 e 3500. E ainda produz na fábrica de Goiana, aqui em Pernambuco, a Rampage a sua picape de menor porte que é bastante desejada no mercado.

A caminhonete se destaca pela ampla gama e pegadas distintas para atender ao gosto do freguês. Sem contar que a caminhonete carrega a versatilidade das picapes médias do que de um porte que permite rodar na cidade sem grandes problemas.

DIVULGAÇÃO
A nova Ram Dakota - DIVULGAÇÃO

SOBRE A RAM

Em 2009, a marca Ram foi lançada como uma divisão independente, focada em atender às demandas dos compradores de picapes e em entregar veículos que sejam referência de qualidade.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Com uma linha completa, a Ram produz utilitários que dão conta do trabalho pesado e de transportar famílias para onde elas precisam.

A Ram é parte do diverso portfólio de marcas oferecidas pelo grupo Stellantis, do qual fazem parte Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, só pra citar as marcas mais conhecidas do público brasileiro.

CARRO ARRETADO NA TV

O programa Carro Arretado deste sábado, na TV Jornal (SBT Recife), vamos mostrar reportagem completa sobre a picape e ainda detalhes da fábrica da BYD, inaugurada na Bahia. Tem ainda reportagem com o novo SUV da Renault, o Boreal. Nosso programa começa às 8h30. Além dessa novidade, vamos exibir reportagens com outras novidades que estão prestes a chegar a nosso País.

 
 
 
 
 
 

Leia também

Tudo pronto pra a chegada do Renault Boreal, rival do Compass e Corolla Cross
SUV

Tudo pronto pra a chegada do Renault Boreal, rival do Compass e Corolla Cross
Zeekr, marca de híbridos e elétricos, abre concessionária no Recife
Elétricos

Zeekr, marca de híbridos e elétricos, abre concessionária no Recife

Compartilhe

Tags