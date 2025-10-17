Vem aí mais uma bela picape: a Ram Dakota
Além dos elementos esportivos do exterior e detalhes luxuosos na parte interna, a caminhonete Ram Dakota conta com um bom pacote tecnológico
Clique aqui e escute a matéria
A montadora de caminhonetes RAM revela as primeiras imagens oficiais da sua nova picape para a América do Sul. A nova Ram Dakota será lançada em breve no Brasil e traz linhas da carroceria e componentes externos similares aos da picape-conceito Nightfall, apresentada à imprensa no último mês de agosto.
Além dos elementos esportivos do exterior e detalhes luxuosos na parte interna, a caminhonete conta com um bom pacote tecnológico. Mas, como é de praxe, a montadora ainda esconde muitos detalhes para valorizar o passe da informação e não atrapalhar a grande festa de lançamento oficial em data ainda não-definida.?A Ram Dakota, que resgata um nome que carrega tradição e uma história de sucesso no mercado brasileiro, se baseia nos pilares fundamentais da marca Ram: força, capacidade de carga, luxo e muita tecnologia.
A nova caminhonete será fabricada no hub de picapes da Stellantis em Córdoba, na Argentina. O lançamento no Brasil está confirmado para 2026.Até lá a marca vai abastecendo a imprensa com informações a conta-gotas. Importante lembrar que a RAM comercializa modelos importados da marca no Brasil como a 1500, 2500 e 3500. E ainda produz na fábrica de Goiana, aqui em Pernambuco, a Rampage a sua picape de menor porte que é bastante desejada no mercado.
A caminhonete se destaca pela ampla gama e pegadas distintas para atender ao gosto do freguês. Sem contar que a caminhonete carrega a versatilidade das picapes médias do que de um porte que permite rodar na cidade sem grandes problemas.
SOBRE A RAM
Em 2009, a marca Ram foi lançada como uma divisão independente, focada em atender às demandas dos compradores de picapes e em entregar veículos que sejam referência de qualidade.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Com uma linha completa, a Ram produz utilitários que dão conta do trabalho pesado e de transportar famílias para onde elas precisam.
A Ram é parte do diverso portfólio de marcas oferecidas pelo grupo Stellantis, do qual fazem parte Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, só pra citar as marcas mais conhecidas do público brasileiro.
CARRO ARRETADO NA TV
O programa Carro Arretado deste sábado, na TV Jornal (SBT Recife), vamos mostrar reportagem completa sobre a picape e ainda detalhes da fábrica da BYD, inaugurada na Bahia. Tem ainda reportagem com o novo SUV da Renault, o Boreal. Nosso programa começa às 8h30. Além dessa novidade, vamos exibir reportagens com outras novidades que estão prestes a chegar a nosso País.