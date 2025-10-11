Tudo pronto pra a chegada do Renault Boreal, rival do Compass e Corolla Cross
Muita coisa falta ser dita pela Renault, mas nós podemos adiantar que o novo veículo tem atributos de sobra para ganhar fatia importante do mercado
Clique aqui e escute a matéria
O SUV grandalhão da Renault faz a sua estreia, agora, no mês de novembro. O Boreal desembarca em território nacional com a árdua missão de rivalizar com Jeep Compass, Toyota Corolla Cross, Volkswagen Taos e outros utilitários esportivos de médio porte na faixa dos R$ 200 mil.
O novo SUV da Renault joga bem em várias posições. Impressiona pelo belo visual e cativa pelo excelente acabamento interno.
A grade dianteira da ares futuristas ao carro. O novo SUV da Renault vai ser a opção de luxo da marca na categoria e ficará posicionado acima do Kardian e Duster.
Muita coisa falta ser dita pela Renault, mas nós podemos adiantar que o novo veículo tem atributos de sobra para ganhar uma fatia importante do mercado. É bonito, conta com bom acabamento interno e um excelente pacote tecnológico e de conectividade.
Internamente, o carro chama a atenção pelo requinte, inclusive, com pouco plástico.
Painel é feito com material acolchoado e uma espécie de borracha, eliminando praticamente os plásticos duros, comuns em carros mais baratos.
A central multimídia é um capítulo a parte e eleva a disputa do Boreal pra um andar de cima.
A tela é enorme e se soma ao painel de instrumentos pra se transformar num belo cartão de visitas. O Boreal tem partida por botão.
A reportagem do Carro Arretado já teve contato com o novo automóvel da montadora francesa numa prévia, em São Paulo, meses atrás. A versão era a mais luxuosa e tinha até um enorme teto panorâmico.
O câmbio é do tipo joystick e o veículo tem até um seletor pra você ajudar o modo de condução de acordo com o tipo de terreno. O exemplar que vimos era numa bela cor azul.
O interior trazia detalhes de couro pra aumentar o refino e o padrão do veículo.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O novo Renault vem com aquela sopa de letrinhas que as montadoras adoram usar pra batizar aos itens de segurança. ABS, EBD, além de sensor de ponto-cego e dispositivos como câmera de 360 graus que ajuda o motorista na hora de fazer manobras e reduz praticamente a zero as chances de o condutor arranhar o carro numa baliza.
Em relação à traseira, lembra a de um SUV da BMW. A mala é bem generosa com seus 522 litros. O espaço interno é um outro destaque do carro. E pra quem viaja atrás não passar calor, o carro conta com duas saídas de ar.
O Boreal será produzido no Paraná para atender a América Latina. O carro também será feito na Turquia pra abastecer o mercado europeu.
Em nosso país terá apenas motor turbo flex de 163 cavalos de potência neste primeiro momento. No futuro, deve ganhar motorização híbrida para encarar a onda da eletrificação.
O número de versões e preços só serão revelados mais perto do lançamento oficial, previsto pra o início de novembro.