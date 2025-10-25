Honda WR-V é promovido de categoria pra tirar o sono dos concorrentes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Honda WR-V 2026 chega agora, em novembro, mas a montadora japonesa já iniciou as vendas para mexer com o mercado de SUVs em nosso País

O novo modelo é bem diferente do anterior. É um carro muito superior ao antigo.

A reportagem do Carro Arretado esteve na fábrica da Honda, em São Paulo, para fazer um rápido test-drive num campo de provas. Podemos dizer que ele agradou e muito no primeiro contato.

Então vamos detalhar o automóvel começando pelo visual. A frente do WR-V ostenta uma larga grade, dando imponência ao SUV.

As alterações deixaram visível que ele está num outro nível em relação ao antigo e se trata realmente de um utilitário esportivo.

TRASEIRA FICOU MAIS BONITA - divulgação

A parte traseira foi totalmente renovada. Na versão anterior, trazia uma tampa de mala achatada que causava alguma polêmica. Esse detalhe deu lugar a um desenho mais harmonioso e conseguiu deixar o Honda mais atraente e similar a modelos consagrados da categoria como o Hyundai Creta, por exemplo.

Além do visual e porte bem mais interessante, o veículo possui um porta-malas de 458 litros, considerado generoso pra a categoria.



O Honda WR-V 2026 ficará posicionado acima do City e abaixo do HR-V. O novo vem em duas versões: a mais barata sai por R$ 145 mil. A outra, mais cara, custa R$ 150 mil e vem até com barras no teto para valorizar o visual. Desde a versão inicial vem com rodas aro 17 e ar digital.

O Honda também traz um bom pacote de itens de segurança desde a versão de entrada.



Agora, se por fora ele impressiona, quem entra não tem o mesmo entusiasmo. O interior é legal, mas não causa impacto como muitos modelos atuais. Diria até que é simples se comparado a outros lançamentos recentes. Como os rivais avançaram muito neste ponto interno, a Honda segue apostando no conservadorismo. Sem nada muito futurista à mostra.

INTERIOR DO NOVO HONDA WR-V - divulgação



E quem esperava um motor turbo vai ter de aguardar mais. A Honda manteve a motorização aspirada 1.5, de 126 cavalos de potência, presente em outros modelos da marca. Mas nada que desabone o conjunto. Se tivesse um motor mais esperto cairia bem, mas o atual dá conta do recado.

É bem verdade que o mercado conta com boas opções e nomes nesta faixa de preço como Volkswagen T-Cross, Hyundai Creta, Nissan Kicks, Peugeot 2008, Jeep Renegade, Fiat Fastback e Chevrolet Tracker, só pra não esquecer dos principais nomes.



Importante lembrar que o novo rival do WR-V é o Toyota Yaris Cross, que chega nas próximas semanas também. Sem esquecer dos belos modelos chineses que não param de desembarcar por aqui. Cada um tem seu apelo. Mas o nosso veredito é que o novo Honda tem muitos atrativos pra ser um sucesso de vendas em breve.



Não que seja barato e fácil pra todo mundo desembolsar cerca de R$ 150 mil num carro, mas o preço é considerado muito competitivo se comparado a outros adversários diretos do mercado brasileiro. Certamente vai atender aquele cliente que sonhava com SUV da Honda e não podia pagar quase R$ 200 mil pelo HR-V e ainda vai despertar interesse de usuários de outras marcas que buscam um carro na faixa de preço do WR-V.



Isso porque a Honda ainda desfruta de muito prestígio no Brasil. Verdade que a marca está longe de produzir os modelos mais modernos do mercado, mas ela tem uma reputação invejável. Traz como itens de série: confiabilidade, bom pós-venda e a boa fama de fazer automóveis que não quebram. E essa combinação ajuda a vender muitos carros.



NA TELINHA DA TV



No Programa Carro Arretado, deste sábado, vamos mostrar mais do novo Honda WR-V. Tem ainda novidades do Renault Kwid elétrico e a chegada ao Brasil da Leapmotor, marca do grupo Stellantis especializada em híbridos e elétricos. O Programa começa às 8h30, na TV Jornal (SBT Recife).