Chinesa Geely lança estiloso carro elétrico no Brasil para tirar sono de BYD

Chinesa Geely lançou o segundo modelo da marca no Brasil. O EX2 é um estiloso hatch 100% a energia que promete despertar o interesse no País

Especializada na fabricação de carros híbridos e elétricos, a chinesa Geely lançou o segundo modelo da marca no Brasil. O EX2 é um estiloso hatch 100% a energia que promete despertar o interesse de muita gente. Chega em duas versões com preços bem competitivos: a mais barata sai por R$ 119.990 e a top de linha é vendida por R$ 135.100. Os grandes adversários são o BYD Dolphin e o GWM Ora 03.

O primeiro lote de carros da Geely já chegou às concessionárias do Brasil. O Recife, inclusive, já está com revenda em operação.



Mirando o público jovem, o carro traz desenho futurista, muito espaço a bordo e pacote tecnológico impressionante. Vendido nas cores branca, cinza e até um verde claro pistache, o veículo é moderno e o conjunto de atrativos fizeram dele o carro mais vendido da China no momento.



O interior segue a linha de design similar ao da maioria dos carros chineses que vimos recentemente: painel de instrumentos digital ao lado de uma enorme central multimídia de 14 polegadas. Juntos, garantem um belo visual interno.



As diferenças das duas versões do EX2 são no número de equipamentos. Na mais completa, traz sistema Adas, que são aqueles sensores e tecnologias de ponta que auxiliam o motorista na condução emitindo alertas se perceberem o risco de colisão ou mesmo saída involuntária da pista.

A motorização e dimensões são iguais nos dois modelos.



O Geely EX2 promete autonomia de 289 km, segundo o Inmetro. Mas há relatos de que o carro pode rodar mais com uma carga completa na bateria.



O Geely promete ser bem empolgante. Entrega 116 cavalos de potência, a melhor aceleração entre os modelos da categoria. Numa conta apresentada pela montadora, o EX2 gasta 9 centavos por quilômetro rodado.



Em relação a espaço, o carro inova. O porta-malas é de 375 litros e tem ainda um outro compartimento que suporta levar até 70 litros na frente, como nos antigos Fuscas.

Na parte interna ele possui espaços livres e porta-objetos que garantem a versatilidade e deixa ele muito interessante para guardar volumes.



SUV MAIOR



O carro lançado ontem, em São Paulo, é o segundo da marca em nosso País. No início do ano, ela já havia apresentado o EX5, SUV maior e mais car vendido em duas versões. A mais barata é R$ 195.800 e a mais cara sai por R$ 215 mil.