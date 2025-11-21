Salão do Automóvel revela os novos carros do Brasil

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Salão do Automóvel de São Paulo abre as portas ao público, neste sábado (22) e vai até o dia (30), no Anhembi, na capital paulista

A maior exposição de carros do Brasil está de volta após uma pausa de sete anos. O Salão do Automóvel de São Paulo abre as portas ao público, neste sábado (22) e vai até o dia (30), no Anhembi, na capital paulista. Este ano são mais de 20 montadoras participando da festa.

Há novatas e outras bem conhecidas, mas é inegável que os chineses ganharam um protagonismo na exposição de 2025. A nossa reportagem está lá e vai mostrar mais nos perfis do Carro Arretado no YouTube, Instagram e Tiktok. Confira em nossa edição, um resumo com as grandes estrelas da mostra de carros mais famosa do País.

JEEP

JEEP AVENGER CHEGA NO PRIMEIRO SEMESTRE DE 2026 - Divulgação

Na Jeep, o principal nome é o Avenger, SUV compacto que começa a ser vendido nos próximos meses e será o modelo numa faixa de preço abaixo do Renegade. Além dele, o fabricante vai mostrar o Recon, um SUV aventureiro sonho de consumo de qualquer trilheiro. Tem ainda o conceito Gladiator Convoy, uma picape para Safari pronta pra vencer qualquer terreno. E, claro, não podia faltar o Cherokee. O lendário SUV da Jeep chega ao salão de São Paulo renovado e motor híbrido de 210 cavalos de potência.

PEUGEOT

PEUGEOT 3008 TEM VISUAL ARREBATADOR - Divulgação

A montadora francesa não brinca em serviço. Conhecida mundialmente por fazer belos carros, o fabricante abusou do design no Salão deste ano e vai dar um show, pode ter certeza. Trouxe o 3008 GT coupé, um baita SUV que chega em breve com motor 1.6 turbo. A marca apostou no Peugeot Inception, talvez o carro mais futurista do Salão do Automóvel deste ano. E não é só bonito. É forte. O motor elétrico garante 680 cavalos de potência. Tem ainda o E-208 GTI, esportivo com motor de 280 cavalos de potência e os híbridos 208 e 2008.

FIAT

A Fiat apresenta o Abarth 600e e o Fastback Abarth 2026, além de uma ação imersiva inspirada na série Stranger Things, exibindo o Pulse Abarth desenvolvido especialmente para o evento. O estande reúne ainda Strada, Toro e Titano, reforçando o protagonismo da marca no segmento de picapes. O espaço também conta com lojas para compra de presentes e a exibição de um carro-conceito que antecipa o novo direcionamento de design da marca.

RAM

A famosa marca de picapes traz uma novidade excelente pra os picapeiros. Aproveitou a mostra de São Paulo pra apresentar a nova RAM Dakota, caminhonete que fez sucesso no passado em nosso País. A montadora exibe ainda as inéditas 1500 RHO e 3500 Mega Cab Dually no Salão do Automóvel.

LEAPMOTOR

A Leapmotor faz sua primeira aparição em um grande evento no Brasil com atrações inéditas. E aproveitou pra anunciar a produção do veículo elétrico na fábrica da Stellantis em Goiana, Pernambuco. A marca expõe os dois modelos já confirmados para o país: o SUV C10 Elétrico e o C10 Ultra-Híbrido - primeiro e único SUV do Brasil com tecnologia REEV. Ambos já estão à venda no território brasileiro. A marca apresenta ainda o B10, SUV médio que chega ao mercado nacional em janeiro, além de outras novidades.

RENAULT

A Renault parece mesmo que quer deixar a fama de marca de carro popular e segue em direção ao mercado mais premium. Depois de lançar os SUVs Kardian e Boreal, a montadora confirma mais um belo utilitário esportivo em nosso País. O Koleos vai ser vendido por aqui a partir do primeiro semestre de 2026. O veículo terá, inclusive, versões híbridas. Pra fechar a lista de boas novas, a marca anunciou a Niagra, uma picape média pra brigar com Toyota Hilux, Ford Ranger e outras do segmento. Quem também estará no Salão é o Boreal, que acabou de ser lançado.

GEELY

A chinesa Geely também chegou bem no Salão de São Paulo 2026. A marca apresentou seus SUVs elétricos recém-lançados EX5 e o EX2 e até revelou o próximo carro.

OMODA E JAECOO

Pra continuarmos falando de chinesas, as marcas Omoda e Jaecoo também têm um forte apelo com seus modelos híbridos e elétricos. Quem for à feira vai poder conhecer o Jaecoo 5, versão menor do Jaecoo 7, de mais de 200 cavalos de potência. As linhas são parecidas com as do irmão maior, Jaecoo 7. Tem tela de mais de 13 polegadas e um enorme teto panorâmico. A marca vai mostrar ainda carros de sete lugares e um outro de seis assentos.

GWM

TANK 700 É DESTAQUE NA GWM - Divulgação

A GWM veio forte pra sua estreia. A marca prepara 12 lançamentos para 2026, entre atualizações e novos carros. Mostrou o Haval atualizado, mas levou dois modelos que merecem atenção especial: o Tank 700 é um SUV grandalhão híbrido com mais de 500 cavalos de potência é capaz de fazer inveja aos sedãs alemães premium. E o outro é uma van de luxo, o Wey G9.

BYD DENZA

DENZA É UMA MARCA DE LUXO DA BYD - Divulgação

A montadora chinesa usou seu espaço pra mostrar os veículos da Denza, marca de luxo do grupo BYD que desembarca agora no Brasil com seus veículos. O Denza B5.

CAOA

O grupo lançou uma nova marca durante o Salão do Automóvel de São Paulo. Estamos falando da Changan, uma marca chinesa de carros eletrificados. E para divulgar a marca a CAOA contratou a super modelo Gisele Bündchen.

COREANOS

A Hyundai vai de veículos eletrificados como Nexo, Kona e o SUV grandão Ionic 9. A Kia vai lançar seis novos carros até o final de 2026, mas a Carnival sempre se destaca. É uma van de luxo e vai chegar na versão híbrida. Tem o Niro, que possui sistema híbrido e um motor de 141 cavalos de potência. A montadora vai exibir o EV5, carro elétrico de 402 quilômetros de autonomia e o EV 9, modelo de 7 lugares.

JAPONESES

NOVO TOYOTA YARIS CROSS É A SENSAÇÃO - Divulgação

A Toyota vai usar seu estande pra promover o aguardado Yaris Cross. E até uma versão esportiva da GR Yaris, com 300 cavalos de potência. A Honda mostrou o Prelude, esportivo que lembra um Porsche.