fechar
Carro Arretado | Notícia

Vem aí o novo sucesso da Fiat no Brasil

A Fiat vai lançar um inédito hatch compacto no mercado brasileiro no próximo ano. Modelo promete ser um grande concorrente de Onix e HB20

Por JC Publicado em 25/09/2025 às 22:23
Sucesso na Europa, Grande Panda chega por aqui em 2026
Sucesso na Europa, Grande Panda chega por aqui em 2026 - AFPH

Clique aqui e escute a matéria

A Fiat vai lançar um carro que promete sacudir o mercado brasileiro em 2026. O veículo já é um sucesso na Europa e faz um bom tempo que se especula a vinda dele pra nosso País. Recentemente, a montadora deu pistas de que o veículo chegará em breve. Até apresentou poucos detalhes a um grupo de jornalistas brasileiros na Itália. Lá fora o automóvel atende pelo nome de Grande Panda. Não sabemos ainda como será chamado por aqui porque há várias possibilidades: pode ser o Panda, New Argo ou mesmo o Novo Uno. Incertezas a parte, a verdade é que ele vem forte e com a dura missão de ser o modelo mais vendido da marca no Brasil.

AFPH
Fiat Grande Panda 2026 - AFPH

O Panda combina características de hatch e utilitário esportivo. O novo carro da Fiat deve vir com pequenas diferenças em relação ao modelo vendido no Velho Continente. Ele será produzido na fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais, e será a grande estrela das comemorações de 50 anos da montadora no Brasil celebrados em 2026. O Panda é um dos cinco grandes lançamentos programados para 2030 dentro do pacote de investimentos do grupo em nosso País.

OLAF PIGNATARO
Fiat Grande Panda - OLAF PIGNATARO

Em relação a parte técnica os detalhes são guardados como segredo de estado. O fabricante não revela grandes informações. Mas é possível que o carro receba muitos componentes e motorização dos já existentes em veículos do grupo Stellantis dono de marcas como Fiat - Peugeot - Citroën, só para citar alguns.
Hoje essas montadoras possuem motor aspirado, turbo e até híbrido. A Fiat ainda faz mistério. Na Europa, o Panda é oferecido em versão elétrica e em configuração híbrida leve. Para o mercado brasileiro, a expectativa é que sejam usados motores 1.0 Firefly, com ou sem turbo, já utilizados nos Fiat Pulse e Fastback.

AFPH
Fiat Grande Panda por dentro - AFPH

Em relação ao acabamento interno, o carro possui traz área de modernidade. Inclusive com detalhes coloridos deixando o veículo com ares de um modelo para jovens.
O carro é a grande esperança da marca num futuro próximo. Ele provavelmente vai ser um campeão de vendas e repetir o sucesso junto ao público como Uno, Palio e tantos outros exemplos da marca.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Transmissão RB Salzburg x Porto ao vivo online grátis: confira onde assistir
Liga Europa

Transmissão RB Salzburg x Porto ao vivo online grátis: confira onde assistir
A Fazenda 17: Saiba por que Dudu Camargo não pode detonar o SBT
A Fazenda 17

A Fazenda 17: Saiba por que Dudu Camargo não pode detonar o SBT

Compartilhe

Tags