Vem aí o novo sucesso da Fiat no Brasil

A Fiat vai lançar um inédito hatch compacto no mercado brasileiro no próximo ano. Modelo promete ser um grande concorrente de Onix e HB20

A Fiat vai lançar um carro que promete sacudir o mercado brasileiro em 2026. O veículo já é um sucesso na Europa e faz um bom tempo que se especula a vinda dele pra nosso País. Recentemente, a montadora deu pistas de que o veículo chegará em breve. Até apresentou poucos detalhes a um grupo de jornalistas brasileiros na Itália. Lá fora o automóvel atende pelo nome de Grande Panda. Não sabemos ainda como será chamado por aqui porque há várias possibilidades: pode ser o Panda, New Argo ou mesmo o Novo Uno. Incertezas a parte, a verdade é que ele vem forte e com a dura missão de ser o modelo mais vendido da marca no Brasil.

Fiat Grande Panda 2026 - AFPH

O Panda combina características de hatch e utilitário esportivo. O novo carro da Fiat deve vir com pequenas diferenças em relação ao modelo vendido no Velho Continente. Ele será produzido na fábrica da Fiat em Betim, Minas Gerais, e será a grande estrela das comemorações de 50 anos da montadora no Brasil celebrados em 2026. O Panda é um dos cinco grandes lançamentos programados para 2030 dentro do pacote de investimentos do grupo em nosso País.

Fiat Grande Panda - OLAF PIGNATARO

Em relação a parte técnica os detalhes são guardados como segredo de estado. O fabricante não revela grandes informações. Mas é possível que o carro receba muitos componentes e motorização dos já existentes em veículos do grupo Stellantis dono de marcas como Fiat - Peugeot - Citroën, só para citar alguns.

Hoje essas montadoras possuem motor aspirado, turbo e até híbrido. A Fiat ainda faz mistério. Na Europa, o Panda é oferecido em versão elétrica e em configuração híbrida leve. Para o mercado brasileiro, a expectativa é que sejam usados motores 1.0 Firefly, com ou sem turbo, já utilizados nos Fiat Pulse e Fastback.