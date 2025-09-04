Toyota começa a vender van em nosso País

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A Toyota vai explorar um segmento de carros onde ela não atuava no Brasil. A partir deste mês, a marca japonesa inicia as vendas da Hiace, van de 16 lugares que chega ao País pra disputar espaço num mercado principalmente com os utilitários da Mercedes da família Sprinter. O veículo da Toyota tem motor e mecânica da Hilux, ou seja, propulsor 2.8 diesel de 174 cavalos de potência e câmbio automático. O preço sugerido do veículo é de R$ 365 mil, considerado bem competitivo pela montadora japonesa.

Van Toyota Hiace - DIVULGAÇÃO

A verdade é que a Hiace desembarca forte em território nacional. Produzida na Argentina, a van aposta na versatilidade. Visual agrada, mas não é design muito superior em relação ao da concorrência. Neste primeiro momento chega apenas na versão de passageiros e bem completa. Tem bancos reclináveis e saída de ar pra cada assento. Espaço pra bagagem é bem resumido, mas a última fileira de bancos pode ser rebatida. Um outro trunfo da van da Toyota é que ela tem 2.28 metros de altura, o que permite entrar em qualquer garagem sem ter o risco de bater o teto já que o padrão médio de altura nos prédios é de 2.40 metros. Para poder dirigir uma dessas nas ruas é necessário ter carteira de habilitação categoria tipo D.

Toyota Hiace por dentro - DIVULGAÇÃO

Em relação ao conforto do motorista nada de muita tecnologia a bordo. Painel de instrumentos mistura informações analógicas com digitais. A central multimídia é simples, mas o painel mistura cores para levar refino a bordo.

FURGÃO

A Toyota exibiu agora em setembro apenas o modelo de 16 passageiros, mas vai trazer até novembro a configuração furgão da Hiace, ampliando a possibilidade no mercado. Nesta versão o carro pode ser aplicado em operações variadas como ambulância, produto refrigerado ou transporte de cargas. E CNH exigida é a do tipo B, a mesma dos carros de passeio. A previsão da Toyota é vender 2 mil unidades por ano.

NA TV

No Carro Arretado deste sábado, na TV Jornal, vamos mostrar detalhes desta nova van da Toyota em uma reportagem de seis minutos quando fomos até São Paulo testar essa novidade. Nosso programa começa, às 8h30, no SBT Recife.