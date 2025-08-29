Golf GTi de volta ao Brasil, mas a Volks faz exigências para comprar

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também
A Volkswagen trouxe o Golf GTi de volta ao Brasil. O esportivo alemão chega com status de super carro para a Volks. A montadora vai trazer um lote limitado de unidades do veículo e fará uma espécie de fila vip de compradores - a exemplo da Ferrari que exige um monte de coisas para o candidato a dono de seus carros. Vai ter prioridade pela compra, por exemplo, quem já possuiu um GTi. E, se for vender, a Volks tem prioridade na compra, segundo divulgou a Revista Quatro Rodas.
A Volkswagen já mostrou o novo Golf em São Paulo, promoveu test-drive para imprensa, mas ainda faz mistério em relação ao preço. O Golf GTi ostenta o motor 2.0 turbo de 245 cavalos de potência, ou seja, um carro bastante forte. E realmente sempre foi um esportivo invejável, mas a montadora vem valorizado demais a volta e insiste num retorno triunfal. O que vai dizer se vale ou não comprar um Golf GTi é o preço. É um carro pra quem gosta e entende de carro.
Na história o Golf GTi teve o respeito de donos de BMW, Audi e Mercedes. Até porque era mais brabo do que vários modelos dessas três marcas. Mas o mercado de hoje está bem mais competitivo, inúmeros modelos mais modernos e bem potentes. Se trouxer o carro e cobrar demais, pode encalhar. Vimos exemplos recentes da Honda e Toyota que trouxeram pra o Brasil versões esportivas do Civic Type R e do Corolla GR, ambos acima dos R$ 450 mil e sobraram nas lojas.
A verdade é que o Golf GTi é um pouco diferente e possui fãs em todo o mundo. Já tinha sido vendido aqui. Os outros esportivos citados acima não tinham essa relação tão próxima com os brasileiros. É esperar pra ver. Até a próxima semana a Volkswagen libera mais detalhes.