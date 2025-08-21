Novo Chevrolet Onix mudou pra melhor e quer espantar a má fase

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Modelo compacto chega com mudanças importantes e meio a uma enxurrada de críticas nas redes sociais por conta da correia banhada a óleo

Clique aqui e escute a matéria

“Falem bem ou falem mal, mas falem de mim”. Essa frase é do saudoso cineasta norte-americano Henry B. King, mas poderia ser usada por algum diretor da Chevrolet referindo-se ao novo Onix 2026. O modelo compacto acaba de ganhar novidades no Brasil, mas vem sofrendo com muitas críticas nas redes sociais.

Se por um lado ele não é mais o líder no ranking de vendas, por outro é o carro mais comentado da internet. Tudo isso por causa da correia banhada a óleo, sistema crucial para o funcionamento do motor 1.0 (turbo ou aspirado). Mas antes de se aprofundar neste assunto vamos falar das novidades do Onix 2026, hatch e sedan.



Ambas as versões ganham painel digital de 8 polegadas e nova central multimídia de 11 polegadas, além de mudanças no visual. No hatch há um novo design dos faróis, tecnologia full LED na iluminação e maior altura do solo na parte dianteira; o sedan acompanha as mudanças frontais e tem como diferencial novas lentes de cristais nas lanternas traseiras.

Novo visual dianteiro do Onix 2026 - DIVULGAÇÃO

A dupla permanece com motores 3 cilindros 1.0 aspirado e 1.0 turbo, este com 115 cavalos de potência. Transmissão manual e automática continuam na linha 2026. Nosso test-drive foi de mais de 300 km a bordo de um Onix hatch na versão RS, agora a top de linha. O sedan segue com a versão Premier como a mais completa. A média de consumo foi bem satisfatória, 15 km/l de etanol em uma viagem feita praticamente toda em trecho

O pacote tecnológico do novo Onix conta ainda com ar-condicionado digital, partida por botão, carregador por indução, Wi-Fi nativo e o sistema OnStar. Na segurança ele sai com 6 airbags e, nas versões mais caprichadas, alerta de ponto cego, controle de cruzeiro e alerta de frenagem de emergência.

As mudanças no Onix chegam em um momento importante para o modelo compacto, principalmente o hatch, antes o carro mais vendido do Brasil, agora vive outra realidade. Fiat Strada e VW Polo Track nadam de braçadas brigando pelo posto de carro mais vendido do Brasil enquanto o Onix hatch tenta superar modelos de diferentes categorias para repetir 2024 e fechar o ano na terceira posição. No momento ele ocupa a sexta posição com 42 mil emplacamentos.

Onix hatch agora tem a versão RS como a mais cara - DIVULGAÇÃO

Nova correia?

Agora sim vamos falar mais da polêmica correia banhada a óleo. A Chevrolet trabalha com esse sistema de nos motores 3 cilindros dos veículos Onix, Tracker e Montana. No entanto, é o Onix quem mais tem recebido críticas por usar este sistema devido a alguns casos de falha no motor após quebra da correia, levando proprietários a fazer uma retífica completa do motor. A Chevrolet diz que identificou alguns casos e aumentou a garantia da correia para 240 mil km.

No entanto, de acordo com a marca, a quebra da correia ocorre por uso de lubrificante incorreto na revisão. Não há problemas em fazer a troca fora de uma oficina autorizada da Chevrolet, desde que use o óleo específico para o sistema que precisa ter o nome Dexos. Ele possui aditivos específicos para as borrachas das correias.

Apesar de reafirmar que identificou poucos casos e que não há necessidade de convocar um recall, a Chevrolet desenvolveu uma correia com material mais resistente, com nova borracha e revestimento em fibra de vidro.