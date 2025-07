Cinco SUVs legais pra comprar de até R$ 130 mil

Preparamos uma lista com boas opções no mercado só com os utilitários esportivos, modelos mais desejados pelo consumidor brasileiro

Clique aqui e escute a matéria

Os carros do tipo SUV são os queridinhos do mercado. Todo mundo quer um veículo altinho pra encarar as adversidades no trânsito como lombadas e buracos tão comuns nos grandes centros urbanos. A indústria sabe disso e todo fabricante tem um representante nesta categoria. E pra ajudar você nessa árdua escolha, a reportagem do Carro Arretado fez uma seleção pra quem quer comprar um zero-quilômetro gastando até R$ 130 mil.

Há muitas opções, mas elegemos cinco nomes de fabricantes diferentes. Dono de marcas como Fiat, Jeep, Peugeot e Citroën, o grupo Stellantis é craque em ações comerciais ousadas e descontos. Atualmente vem com vantagens no Renegade. Tem carro começando em R$ 118 mil, que você pode conseguir algum desconto ainda. Mas o destaque da família no custo-benefício é a versão Altitude que garante ao Renegade jogo de rodas, central multimídia, rack de teto e até a parte superior do veículo numa cor diferente da do carro pra dar mais refino ao SUV da Jeep. O motor é o mais potente da categoria: 1.3 turbo de 176 cavalos de potência.

Fiat Fastback 2026 - PEDRO BRITO

Na Fiat, o Fastback é o nome de destaque. Tem a configuração T200 por R$ 119.990. Ar-condicionado automático digital, central multimídia com conexão sem fio, além do câmbio automático e motor 1.0 turbo de 130 cavalos. O pacote de bondades até que não foge muito dos concorrentes, mas a vantagem do Fastback está no tamanho do porta-malas. Se você é daqueles que gosta de viajar e levar muita bagagem, a mala do carro da Fiat oferece 600 litros, um belo diferencial diante dos rivais. Pra quem não sabe, o Fastback passou recentemente por atualização no visual, ou seja, vai levar pra casa um carro da moda.

Novo SUV de entrada da Volkswagen - Tera - DIVULGAÇAO

Na Volkswagen quem está em alta é o Tera, o mais novo SUV compacto da marca. Só que o destaque na nossa lista de SUVs de custo-benefício o primeiro lugar é o Nivus, que pode custar menos que o Tera. Isso porque a Volks possui a versão Sense por R$ 120 mil. E isso tem feito muita buscar esse veículo, pois é moderno e maior que o Tera. Tem bom pacote tecnológico com painel digital e multimídia de 10 polegadas, câmbio automático e um confiável motor 1.0 turbo da Volkswagen que gera 128 cavalos de potência.

O Citroën Basalt chegou com a proposta de aliar a elegância de um coupé a robustez de um SUV, com destaque para o design moderno e amplo espaço interno. São esses os pontos positivos do carro da Citroën, apontado como um bom custo-benefício no segmento já que a versão mais barata sai por R$ 94 mil, preço de hatch compacto. Ele oferece versões com motor 1.0 aspirado e 1.0 turbo, ambos produzidos pela Fiat. A lista de itens pode ser considerada básica até mesmo na versão mais cara, o que mostra que ele é mesmo uma opção de SUV pra quem quer um carro novo na garagem sem se exigir um interior sofisticado e bem tecnológico. Essas são algumas boas opções no mercado no valor máximo de R$ 130 mil, agora é com você a decisão de escolher o próximo SUV da garagem.