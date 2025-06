Os carros que vem por aí…

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Passamos da metade do ano de 2025 e a indústria automotiva - que já vinha apresentando boas novidades ao mercado brasileiro - vai acelerar ainda mais forte neste segundo semestre com grandes lançamentos. Então, se você estiver pensando em comprar um carro pelos próximos dias, fique atento porque teremos uma enxurrada de novos carros a partir deste mês. E serão automóveis de vários segmentos e, inclusive, com a chegada de novas marcas.

Nissan Kicks 2025 - DIVULGAÇÃO

Um dos nomes mais aguardados é o Nissan Kicks e ele será lançado na próxima semana. O carro vem completamente renovado e até subiu de categoria. Mudou por fora, por dentro e conta até com motor turbo. A versão atual do Kicks continuará sendo vendida como uma opção mais barata da marca.

Quem também terá uma grande atração no próximo mês é a Renault. A montadora francesa promete uma baita novidade em São Paulo. Estamos falando do Boreal, um SUV que vai ser apresentado ao mundo no dia 10 de julho. As imagens ainda são guardadas em segredo e a única pista que a montadora deu até o momento foi uma imagem revelando o nome.

Chevrolet 2025 Spark EUV - DIVULGAÇÃO

Também em julho, a Chevrolet vai apresentar cinco carros de uma vez. Um deles é o Spark, jipe compacto que lembra até o Renegade. A diferença é que esse é um SUV compacto 100% elétrico da GM. Importado da China, o veículo será o modelo a energia mais em conta da marca. Outra novidade da marca para o segmento de elétricos é o Captiva EV, nome conhecido nosso e que retorna após alguns anos como veículo a energia elétrica.

Chevrolet Captiva EV no Porto de Vitória-ES - DIVULGAÇÃO

A Volks também prepara boas novas para os próximos meses. A montadora alemã, que acaba de lançar o Tera, não vai parar por ai. Este ano tem pelo menos dois nomes de peso previstos pra 2025: Golf GTI e o sedan Jetta. Os modelos serão importados e vão atender a um público fã de carros esportivos.

Na Fiat, uma novidade que vai chegar às lojas em breve é o Pulse reestilizado. Do lado de fora, ele recebeu praticamente uma nova grade pra se manter forte na disputa com o Volkswagen Tera.

GAC GS4 modelo híbrido - DIVULGAÇÃO

Sobre a chegada de marcas como GAC, teremos o surgimento de belos híbridos e elétricos pra rivalizar com BYD, GWM e a recém-chegada Omoda/Jaecoo. A GAC, leia-se gê a Cê. Fez um lançamento de cinco carros de uma vez, um deles é o Hypetc HT, cem por cento elétrico e que chama a atenção pela abertura das portas traseiras no estilo asas de gaivota, lembrando o Tesla Model X. A GAC já apresentou outros 3 elétricos e 1 modelo híbrido. Todos os detalhes desses carros você encontra em nosso site. Pra continuar nas chinesas, a Geely inicia nos próximos dias as vendas de seus carros numa parceria com a Renault. A marca até apresentou o modelo num evento para jornalistas em São Paulo. A nossa reportagem já teve contato com o SUV elétrico Geely EX5.

Na Jeep, o nome mais aguardado é o Avenger, SUV menor que o Renegade. Vamos ver muitas aparições dele certamente, mas o lançamento oficial vai ficar só deve ficar pra o próximo ano.

Na Toyota, as atenções ficam pra o Yaris Cross, opção de SUV de entrada para quem gosta da marca japonesa, mas não pode comprar o Corolla Cross. E o Yaris utilitário esportivo já chega com um rival de peso.

Honda WR-V 2026 - DIVULGAÇÃO

Mesmo com tantas opções nesta categoria, a briga será com o Honda WR-V, modelo também aguardado para este segundo semestre de 2025. A verdade é que tem muito lançamento importante nos próximos meses e você que está pensando em trocar de carro é bom esperar um pouco para conhecer as novidades. É só acompanhar o Carro Arretado na TV Jornal e redes sociais que a gente vai trazer todas as informações.