Boreal é o novo SUV da Renault pra brigar com o Jeep Compass

SUV médio chega com bom pacote tecnológico e quer surpreender os líderes do segmento. Nossa equipe esteve no lançamento do Boreal

A Renault prepara o terreno pra lançar um SUV de luxo no Brasil. O carro deve chegar às concessionárias até dezembro deste ano, mas a nossa reportagem viajou até Curitiba e São Paulo pra conhecer o Boreal, veículo que terá o Jeep Compass e o Toyota Corolla como principais concorrentes.

Podemos adiantar que o carro é o melhor Renault que vocês já viram. Será produzido no Brasil - pra atender América Latina - e na Turquia, pra abastecer outros mercados. Em nosso país terá apenas motor turbo flex de 163 cavalos de potência neste primeiro momento. No futuro, deve ganhar motorização híbrida, mas a Renault preferiu não adiantar nada desse assunto agora.

O novo SUV da Renault impressiona. É bonito, tem bom acabamento interno e um bom pacote tecnológico e de conectividade.

Internamente o carro tem bom acabamento, inclusive, com pouco plástico. Painel é feito com material acolchoado e uma espécie de borracha, eliminando praticamente os plásticos duros, comuns em carros mais baratos. A central multimídia é um capítulo a parte. A tela é enorme e se soma ao painel de instrumentos pra se transformar num belo cartão de visitas.

Durante o lançamento a Renault não forneceu detalhes de versões e nem preços. Os valores só serão revelados mais perto do lançamento oficial, que ainda não tem data definida. Pelo mercado, dá pra afirmar que ele vai girar perto dos R$ 200 mil. Um pouco pra menos ou pra mais, de acordo com a configuração. A data de lançamento não foi fechada ainda, mas será até o fim deste ano.