Alok, Ludmilla, IZA e mais: Prefeitura do Recife anuncia atrações do Carnaval 2026
A prefeitura reuniu a imprensa no Paço do Frevo para revelar mais de 80 atrações e antecipar novidades do Carnaval 2026; confira os nomes confirmados
A Prefeitura do Recife prepara o terreno para a folia de 2026 e começa a aquecer o clima carnavalesco com um anúncio antecipado.
Nesta quinta-feira (4), no Paço do Frevo, a gestão municipal revelou ao público mais de 80 atrações que farão parte da programação do próximo Carnaval.
A antecipação tem como objetivo estimular o turismo e ajudar visitantes a organizarem viagens com antecedência para aproveitar a festa que movimenta toda a cidade, que possui a expectativa de mais de R$ 2,7 bilhões de movimentação na economia e um público esperado de mais de 3,4 milhões de foliões.
Em 2026, os homenageados da folia serão a chef de cozinha, iabassê do Afoxé Ogbon Obá e referência na preservação da cultura e saberes afro-brasileiros, Dona Carmem; o ilustríssimo cantor Lenine e; o Bloco Madeira do Rosarinho, fundado em 1926.
"Carnaval é uma ancestralidade. E quem tem mais ancestralidade do que Recife? Então, a gente vive de passado para pensar no futuro. A gente tem essa garra, essa resistência da nossa cultura o tempo inteiro, nas ruas, o ano inteiro. Só vive de futuro quem tem passado. É isso que a gente vai mostrar um pouquinho nesse Carnaval de 2026", comentou a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale.
Com origens em 1930, o concurso de agremiações, que só existe no Recife, avalia 11 modalidades de brincadeiras da cultura popular como Clubes de Máscara, Clubes de Frevos, Maracatus de Baque Solto e Virado, La Ursa, Caboclinhos e Tribos de Índios, escola de samba e outras.
Algumas novidades também integrarão a época de alegria dos carnavalescos. O público poderá esperar uma junção de atrações fluminenses e pernambucanas, na Praça do Arsenal, pela primeira vez.
Além da prévia dos nomes que deverão subir aos palcos, também foi revelado o tema oficial da celebração: Carnaval do Futuro.
Confira as atrações oficiais do Carnaval 2026:
Alceu Valença
Almério
Almir Rouche
Alok
André Rio
Antônio Nóbrega
Antúlio Madureira
Ave Sangria
Banda de Pau e Corda
Banda Eddie
Belo Xis
Bloco do Silva
Buhr
Cascabulho
Chico César
Chinaina
Claudionor Germano
Conde Só Brega
Coral Edgar Morais
Devotos
Ed Carlos
Edilza Aires
Elba Ramalho
Fafá de Belém
Família Salustiano e a Rabeca Encantada
Flaira Ferro
Gaby Amarantos
Geraldo Azevedo
Gerlane Lops
Getúlio Cavalcanti
Guerreiros do Passo
Gustavo Travassos
Iza
Isadora Melo
João Gomes + Jota.Pê + Mestrinho (Dominguinho)
Jota Michiles
Joyce Alane
Juliano Holanda
Karynna Spinelli
Larissa Lisboa
Lenine e convidados
Lia de Itamaracá
Liniker
Ludmilla
Maciel Salú
Maestro Duda
Maestro Edson Rodrigues
Maestro Forró e OPBH
Mariene de Castro
Marron Brasileiro
Martins
Michelle Melo
Mundo Livre
Nena Queiroga
Nonô Germano
Orquestra Malassombro
Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo
Orquestrão - 20 anos
Os Neiffs
Otto
Pato Fu
PC Silva
Pixote
Priscila Senna
Quinteto Violado
Raphaela Santos
Recife Capital do Brega
Romero Ferro
SaGrama
Seu Jorge
Siba
Silvério Pessoa
Som da Terra
Sorriso Maroto
Spok Frevo Orquestra
Vanessa da Mata
EVENTOS CONFIRMADOS
Tumaraca
Noite dos Tambores Silenciosos
Corredores da folia
Ubuntu
Encontro dos blocos afros
Acertos de marcha de blocos líricos
Encontros de afoxés
Encontro de baques de caboclinhos e índios
Cortejos de Agremiações
Terça negra especial
Encontro de Maracatus de Baque Solto
Encontro de blocos líricos
Tambores mirins
Desfile de Agremiações Campeãs
Caboclinhos e índios
Cena Peixinhos
Pré no Reggae
Hip Hop
Som da Rural
Rec DJ
Festival Rec-Beat
Preamp
Concursos
Rei e Rainha do Carnaval
Agremiações Carnavalescas
Porta-estandarte
Porta-flabelos
Mestre-sala e porta bandeira
Passistas
Concurso de fantasia