Alok, Ludmilla, IZA e mais: Prefeitura do Recife anuncia atrações do Carnaval 2026

A prefeitura reuniu a imprensa no Paço do Frevo para revelar mais de 80 atrações e antecipar novidades do Carnaval 2026; confira os nomes confirmados

Clique aqui e escute a matéria

A Prefeitura do Recife prepara o terreno para a folia de 2026 e começa a aquecer o clima carnavalesco com um anúncio antecipado.

Nesta quinta-feira (4), no Paço do Frevo, a gestão municipal revelou ao público mais de 80 atrações que farão parte da programação do próximo Carnaval.

A antecipação tem como objetivo estimular o turismo e ajudar visitantes a organizarem viagens com antecedência para aproveitar a festa que movimenta toda a cidade, que possui a expectativa de mais de R$ 2,7 bilhões de movimentação na economia e um público esperado de mais de 3,4 milhões de foliões.

Em 2026, os homenageados da folia serão a chef de cozinha, iabassê do Afoxé Ogbon Obá e referência na preservação da cultura e saberes afro-brasileiros, Dona Carmem; o ilustríssimo cantor Lenine e; o Bloco Madeira do Rosarinho, fundado em 1926.



"Carnaval é uma ancestralidade. E quem tem mais ancestralidade do que Recife? Então, a gente vive de passado para pensar no futuro. A gente tem essa garra, essa resistência da nossa cultura o tempo inteiro, nas ruas, o ano inteiro. Só vive de futuro quem tem passado. É isso que a gente vai mostrar um pouquinho nesse Carnaval de 2026", comentou a secretária de Cultura do Recife, Milu Megale.

Com origens em 1930, o concurso de agremiações, que só existe no Recife, avalia 11 modalidades de brincadeiras da cultura popular como Clubes de Máscara, Clubes de Frevos, Maracatus de Baque Solto e Virado, La Ursa, Caboclinhos e Tribos de Índios, escola de samba e outras.



Algumas novidades também integrarão a época de alegria dos carnavalescos. O público poderá esperar uma junção de atrações fluminenses e pernambucanas, na Praça do Arsenal, pela primeira vez.

Além da prévia dos nomes que deverão subir aos palcos, também foi revelado o tema oficial da celebração: Carnaval do Futuro.

Confira as atrações oficiais do Carnaval 2026:

Alceu Valença

Almério

Almir Rouche

Alok

André Rio

Antônio Nóbrega

Antúlio Madureira

Ave Sangria

Banda de Pau e Corda

Banda Eddie

Belo Xis

Bloco do Silva

Buhr

Cascabulho

Chico César

Chinaina

Claudionor Germano

Conde Só Brega

Coral Edgar Morais

Devotos

Ed Carlos

Edilza Aires

Elba Ramalho

Fafá de Belém

Família Salustiano e a Rabeca Encantada

Flaira Ferro

Gaby Amarantos

Geraldo Azevedo

Gerlane Lops

Getúlio Cavalcanti

Guerreiros do Passo

Gustavo Travassos

Iza

Isadora Melo

João Gomes + Jota.Pê + Mestrinho (Dominguinho)

Jota Michiles

Joyce Alane

Juliano Holanda

Karynna Spinelli

Larissa Lisboa

Lenine e convidados

Lia de Itamaracá

Liniker

Ludmilla

Maciel Salú

Maestro Duda

Maestro Edson Rodrigues

Maestro Forró e OPBH

Mariene de Castro

Marron Brasileiro

Martins

Michelle Melo

Mundo Livre

Nena Queiroga

Nonô Germano

Orquestra Malassombro

Orquestra Popular do Recife e Maestro Ademir Araújo

Orquestrão - 20 anos

Os Neiffs

Otto

Pato Fu

PC Silva

Pixote

Priscila Senna

Quinteto Violado

Raphaela Santos

Recife Capital do Brega

Romero Ferro

SaGrama

Seu Jorge

Siba

Silvério Pessoa

Som da Terra

Sorriso Maroto

Spok Frevo Orquestra

Vanessa da Mata



EVENTOS CONFIRMADOS

Tumaraca

Noite dos Tambores Silenciosos

Corredores da folia

Ubuntu

Encontro dos blocos afros

Acertos de marcha de blocos líricos

Encontros de afoxés

Encontro de baques de caboclinhos e índios

Cortejos de Agremiações

Terça negra especial

Encontro de Maracatus de Baque Solto

Encontro de blocos líricos

Tambores mirins

Desfile de Agremiações Campeãs

Caboclinhos e índios

Cena Peixinhos

Pré no Reggae

Hip Hop

Som da Rural

Rec DJ

Festival Rec-Beat

Preamp

Concursos

Rei e Rainha do Carnaval

Agremiações Carnavalescas

Porta-estandarte

Porta-flabelos

Mestre-sala e porta bandeira

Passistas

Concurso de fantasia

