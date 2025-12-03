RioMar Recife tem horário estendido em dezembro; confira funcionamento

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Funcionamento ampliado é uma boa oportunidade para quem deseja organizar as festas de final de ano, a compra de presentes e itens para receber em casa

Clique aqui e escute a matéria

O RioMar Recife funciona em horário especial em dezembro, com início no feriado de Nossa Senhora da Conceição (08/12), quando o empreendimento funcionará das 9h às 22h. Depois, a partir do dia 19 de dezembro, os horários passam a ser estendidos para atender à crescente demanda de final de ano. As atrações de Natal nas praças de eventos 1 e 2, no Piso L1, seguem o horário especial.

O funcionamento ampliado é uma boa oportunidade para quem deseja organizar as festas de final de ano, a compra de presentes e itens para receber em casa e ainda aproveitar a magia natalina com mais conforto e praticidade. Confira os horários especiais de funcionamento do RioMar Recife em dezembro.

Horários do RioMar Recife em dezembro:



Dia 08/12 | Segunda - Feriado de Nossa Senhora da Conceição: 9h às 22h

Dia 19/12 | Sexta-feira: 9h às 23h.

Dia 20/12 | Sábado: 9h às 23h.

Dia 21/12 | Domingo: 10h às 22h.

Dia 22/12 | Segunda: 9h às 23h.

Dia 23/12 | Terça: 9h às 23h.

Dia 24/12 | Quarta (véspera de Natal): 9h às 18h.

Dia 25/12 | Quinta: Lojas e Quiosques fechados, Abertura facultativa para as operações de alimentação e lazer no horário das 12h às 21h.

Dia 31/12 | Quarta (véspera de Ano Novo): 9h às 18h.

Dia 01/01 | Quinta: Lojas e Quiosques fechados. Aberta facultativa para as operações de alimentação e lazer no horário das 12h às 21h.

App



Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento podem ser conferidos no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android. Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.