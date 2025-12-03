fechar
RioMar Recife tem horário estendido em dezembro; confira funcionamento

Funcionamento ampliado é uma boa oportunidade para quem deseja organizar as festas de final de ano, a compra de presentes e itens para receber em casa

Por JC Publicado em 03/12/2025 às 13:30
Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento podem ser conferidos no App RioMar Recife
Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento podem ser conferidos no App RioMar Recife - Heudes Regis/Divulgação

O RioMar Recife funciona em horário especial em dezembro, com início no feriado de Nossa Senhora da Conceição (08/12), quando o empreendimento funcionará das 9h às 22h. Depois, a partir do dia 19 de dezembro, os horários passam a ser estendidos para atender à crescente demanda de final de ano. As atrações de Natal nas praças de eventos 1 e 2, no Piso L1, seguem o horário especial.

O funcionamento ampliado é uma boa oportunidade para quem deseja organizar as festas de final de ano, a compra de presentes e itens para receber em casa e ainda aproveitar a magia natalina com mais conforto e praticidade. Confira os horários especiais de funcionamento do RioMar Recife em dezembro.

Horários do RioMar Recife em dezembro:

Dia 08/12 | Segunda - Feriado de Nossa Senhora da Conceição: 9h às 22h
Dia 19/12 | Sexta-feira: 9h às 23h.
Dia 20/12 | Sábado: 9h às 23h.
Dia 21/12 | Domingo: 10h às 22h.
Dia 22/12 | Segunda: 9h às 23h.
Dia 23/12 | Terça: 9h às 23h.
Dia 24/12 | Quarta (véspera de Natal): 9h às 18h.
Dia 25/12 | Quinta: Lojas e Quiosques fechados, Abertura facultativa para as operações de alimentação e lazer no horário das 12h às 21h.
Dia 31/12 | Quarta (véspera de Ano Novo): 9h às 18h.
Dia 01/01 | Quinta: Lojas e Quiosques fechados. Aberta facultativa para as operações de alimentação e lazer no horário das 12h às 21h.

App

Toda a agenda de eventos, serviços e horário de funcionamento podem ser conferidos no App RioMar Recife, disponível para download gratuito para iOS e Android. Além disso, a plataforma oferece funcionalidades como mapa de geolocalização das lojas do shopping, reserva de restaurantes, pagamento de estacionamento, conteúdos, entre outras.

