Tristeza e inconformismo marcam familiares e vizinhos após explosão que destruiu oito casas em Olinda e deixou um morto

Moradores de Ouro Preto tentam entender as causas da explosão que fez desmoronar oito casas conjugadas. Uma mulher continua soterrada nos escombros

Clique aqui e escute a matéria

O clima é de comoção, tristeza e inconformismo no bairro de Ouro Preto, em Olinda, onde uma possível explosão de gás destruiu oito casas neste domingo (19). Em choque com a tragédia, vizinhos e familiares das vítimas continuam no local acompanhando o resgate. Até agora uma pessoa morreu e uma senhora continua soterrada nos escombros. Segundo os Bombeiros, as buscas continuam.

José de Lima, de 67 anos, chegou a ser resgatado de helicóptero com queimaduras em 90% do corpo e está entubado e em estado gravíssimo no Hospital da Restauração, no Recife. José é marido de Luzinette dos Santos Lima, de 69 anos, que continua desaparecida.

Segundo informações iniciais, a explosão teria sido provocada por um vazamento de gás em uma das residências. O impacto foi tão forte que derrubou muros, destruiu paredes e atingiu casas vizinhas, deixando um rastro de destruição e desespero.

“Não dá pra acreditar que foi na minha rua”

Moradores tentam compreender o que aconteceu. Fabiana, uma das sobreviventes, ainda com a perna engessada, voltou ao local do acidente após receber atendimento medico. Chorava muito, incrédula com a morte do marido, Cláudio dos Anjos Silva, de 40 anos.

“Não, meu Deus... Diz que é mentira, Jesus!”, repetia, inconsolável.

Cláudio era padrasto das duas crianças filhas de Fabiana, que também ficaram feridas e foram levadas ao hospital. Amigos e familiares contam que o pedreiro era querido na comunidade.

“A gente estava torcendo pra que ele tivesse saído pra jogar. Sempre saía de manhã cedo pra jogar bola. Ele era uma pessoa muito boa, ficamos amigos depois do relacionamento”, contou a ex-namorada dele, visivelmente abalada.

“Poderia ter sido eu e meu filho”

Além das mortes e feridos, a força da explosão causou estragos em diversas casas próximas. Vidros e portas foram arremessados para longe, e quem escapou ileso fala em alívio e susto.

“Eu não sabia que tinha afetado minha casa. Quando cheguei, a porta estava toda estourada e os vidros do quarto, enfiados no travesseiro. Se eu tivesse dormindo ali, estaria ferida ou morta, junto com meu filho”, relatou uma vizinha.

Área segue isolada

Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil de Olinda continuam no local para garantir a segurança da área e remover destroços. Técnicos investigam as causas da explosão, que teria sido provocada por vazamento de gás de cozinha (GLP), mas é preciso aguardar o resultado da perícia para confirmar a informação.

O local segue interditado, e as famílias que perderam as casas estão sendo acolhidas pela Prefeitura de Olinda, que oferece suporte social e abrigo emergencial.

Enquanto as equipes trabalham, o silêncio das ruínas é interrompido apenas pelos lamentos de quem perdeu familiares, vizinhos e memórias de uma vida inteira.

*Com informações de Rodrigo de Luna, da TV Jornal.













