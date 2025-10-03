Previsão do tempo: veja como fica o clima em Pernambuco no fim de semana (3 a 5/10)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Após uma semana marcada por instabilidade e acumulados significativos de chuva, o tempo deve se manter mais estável em Pernambuco neste fim de semana

Clique aqui e escute a matéria

Após uma semana marcada por fortes acumulados de chuva, o tempo deve se manter mais estável em Pernambuco neste fim de semana, embora ainda haja registro de precipitações fracas e isoladas em algumas regiões.

Segundo a Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), nesta sexta-feira (3) a Mata Sul é a única região que pode registrar chuvas de intensidade fraca a moderada.

No sábado (4) e no domingo (5), a instabilidade será menor, com pancadas fracas e passageiras nas Matas e no Agreste, enquanto o Sertão e o Sertão do São Francisco permanecem com predomínio de sol e sem previsão de chuva.

Temperaturas para hoje

As temperaturas seguem estáveis na Região Metropolitana, com o Recife variando entre 24°C e 28°C. Em Vitória de Santo Antão, os termômetros ficam entre 19°C e 29°C, enquanto em Carpina a oscilação será de 19°C a 30°C.

No Agreste, Caruaru amanhece com 16°C e pode chegar a 29°C. Já no Sertão, o calor predomina: Serra Talhada terá mínima de 17°C e máxima de 31°C, e Petrolina varia entre 18°C e 31°C, com baixa umidade em torno de 30%.

Tábua da maré

A tábua de marés para o Recife mostra que nesta sexta-feira (3) a maré atinge 1,97m às 13h19 e recua para 0,59m às 19h31. No sábado (4), a preamar chega a 2,16m às 02h12 e a baixa-mar a 0,34m às 07h53. Já no domingo (5), o pico da maré será de 2,33m às 14h38, enquanto o nível mais baixo, de 0,17m, acontece às 08h36.

Com essa variação, os melhores momentos para banho de mar são nas manhãs, especialmente entre 7h e 11h, quando há maior estabilidade e menor risco de chuvas passageiras.

A recomendação é aproveitar o sol no início do dia no litoral, redobrar a hidratação e evitar a exposição solar nas horas mais quentes no Sertão.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp







#im #ll #ss #jornaldocommercio" />