BNDES participa de fórum no Recife sobre oportunidades de investimentos regionais
Promovido pela ABDE, junto com a Ceplan e com apoio do Sebrae, o evento reunirá representantes do SNF, lideranças empresariais e gestores públicos
Por
JC
Publicado em 17/09/2025 às 13:43
| Atualizado em 17/09/2025 às 13:50
Maria Fernanda Coelho, diretora de Crédito para Micro e Pequenas Empresas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), participa nesta quarta-feira (17), no Recife, do Fórum Debate – Oportunidades de Investimentos e Desafios Regionais.
Promovido pela ABDE, em parceria com a Ceplan e com apoio do Sebrae, o evento reunirá representantes do Sistema Nacional de Fomento (SNF), lideranças empresariais, gestores públicos e especialistas em desenvolvimento econômico, com o objetivo de identificar oportunidades concretas de investimento, estruturar projetos viáveis e articular soluções de financiamento alinhadas às vocações produtivas do Nordeste.
A programação acontece das 9h às 17h, no Sebrae Pernambuco, e contará com três mesas setoriais sobre temas estratégicos para a economia da região:
- Agroindústria Sustentável (10h30 às 12h)
- Inovação, Indústria e Transição Energética (14h às 15h30)
- Varejo, Turismo e Infraestrutura (15h30 às 17h)
Entre os participantes confirmados estão representantes do BNDES, ABDE, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Finep, Sebrae, Sudene, Fiepe e empresários de diversos setores da economia regional.
Serviço:
Fórum Debate ABDE – Oportunidades de Investimentos e Desafios Regionais
17 de setembro de 2025
9h às 17h
Sebrae Pernambuco – Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Recife/PE