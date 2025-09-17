fechar
BNDES participa de fórum no Recife sobre oportunidades de investimentos regionais

Promovido pela ABDE, junto com a Ceplan e com apoio do Sebrae, o evento reunirá representantes do SNF, lideranças empresariais e gestores públicos

Por JC Publicado em 17/09/2025 às 13:43 | Atualizado em 17/09/2025 às 13:50
Diretora do BNDES, Maria Fernanda Coelho é presidente da ABDE no biênio 2025-2027
Diretora do BNDES, Maria Fernanda Coelho é presidente da ABDE no biênio 2025-2027 - Bruno Spada/BNDES

Maria Fernanda Coelho, diretora de Crédito para Micro e Pequenas Empresas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento (ABDE), participa nesta quarta-feira (17), no Recife, do Fórum Debate – Oportunidades de Investimentos e Desafios Regionais.

Promovido pela ABDE, em parceria com a Ceplan e com apoio do Sebrae, o evento reunirá representantes do Sistema Nacional de Fomento (SNF), lideranças empresariais, gestores públicos e especialistas em desenvolvimento econômico, com o objetivo de identificar oportunidades concretas de investimento, estruturar projetos viáveis e articular soluções de financiamento alinhadas às vocações produtivas do Nordeste.

A programação acontece das 9h às 17h, no Sebrae Pernambuco, e contará com três mesas setoriais sobre temas estratégicos para a economia da região:

  • Agroindústria Sustentável (10h30 às 12h)
  • Inovação, Indústria e Transição Energética (14h às 15h30)
  • Varejo, Turismo e Infraestrutura (15h30 às 17h)

Entre os participantes confirmados estão representantes do BNDES, ABDE, Banco do Brasil, Banco do Nordeste, Finep, Sebrae, Sudene, Fiepe e empresários de diversos setores da economia regional.

Serviço:

Fórum Debate ABDE – Oportunidades de Investimentos e Desafios Regionais

17 de setembro de 2025

9h às 17h

Sebrae Pernambuco – Rua Tabaiares, 360, Ilha do Retiro, Recife/PE

