Fórum gratuito debate avanços no tratamento do câncer de pulmão no Recife

Com aproximadamente 30 mil mortes por ano no Brasil, o câncer de pulmão permanece como uma das neoplasias mais letais no país, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer (INCA).

Diante dos desafios impostos pelo diagnóstico tardio e da constante evolução nas abordagens terapêuticas, profissionais da saúde se reunirão no primeiro sábado de agosto (02), no Recife, para debater estratégias mais eficazes de enfrentamento da doença.

A discussão acontecerá durante a segunda edição do Fórum do Pulmão, que será realizado no Real Hospital Português, a partir das 8h.

O evento, gratuito e voltado exclusivamente a profissionais da área de saúde, marca a abertura do Agosto Branco — mês dedicado à conscientização sobre o câncer de pulmão.

Evento destaca experiências clínicas e estratégias personalizadas

Com expectativa de reunir cerca de 200 participantes, o fórum abordará casos clínicos reais e contará com a presença de nomes de destaque no cenário nacional, como os oncologistas Guilherme Andreati, Gustavo Schwartsman e Diogo Raphael Garcia, além do pneumologista Alexandre Kawasaki, todos do Hospital Israelita Albert Einstein (SP).

Também está confirmada a participação da cirurgiã torácica Fabíola Perin, do Rio Grande do Sul, entre outros especialistas convidados e profissionais do corpo clínico do Real Hospital Português.

A programação será dividida em módulos temáticos que percorrem todo o ciclo de cuidado ao paciente com câncer de pulmão, do rastreamento e diagnóstico precoce até o tratamento de casos localizados, irressecáveis ou metastáticos.

Estão previstos debates sobre navegação do paciente, reabilitação pré-operatória, estadiamento do mediastino, tratamento perioperatório, limites de ressecabilidade e avaliação de pacientes idosos.

A abordagem também incluirá discussões sobre o uso de terapias-alvo e imunoterapia em tumores com ou sem mutações genéticas, além de simpósios satélites e sessões interativas que estimulam o intercâmbio técnico entre os participantes.

Como participar

As inscrições para o evento são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla. A atividade é destinada exclusivamente a profissionais da saúde.

