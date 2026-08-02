Copa do Brasil: Resultado dos jogos de ida das oitavas de final

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Sete confrontos foram realizados durante o final de semana. Hoje, falta somente a realização do jogo entre Athletico-PR e Vitória, no Paraná

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Depois de 350 minutos, as oitavas de final da Copa do Brasil finalmente registraram gols. Neste domingo, no Nubank Parque, o Palmeiras passou um tempo em branco, mas encontrou o bom futebol liderado pelos 'mundialistas' Mauricio, Jhon Arias e Flaco López para bater o Fortaleza por 3 a 0 e largar em vantagem, rumo à próxima fase do torneio mata-mata.

Palmeiras e Fortaleza se reencontram na próxima quarta-feira, às 21h30. A equipe tricolor vendeu o mando de campo e, por isso, o duelo será realizado em Cuiabá, na Arena Pantanal.

O resultado permite que o Palmeiras perca por até dois gols de diferença para chegar às quartas de final. Se o Fortaleza vencer por três gols de vantagem, a decisão se dará nos pênaltis. O clube tricolor precisa de uma vitória por quatro gols de diferença para avançar nos 90 minutos.

Internacional x Corinthians

O Corinthians sentiu demais a falta de Yuri Alberto no jogo de ida da Copa do Brasil, e ainda pagou caro pelo atrevimento de Fernando Diniz, ficando em situação delicada no confronto diante do Internacional.

Sem seu artilheiro, a equipe até teve o controle da posse de bola, mas mostrou enorme inoperância ofensiva e, quando se abriu ainda mais, levou dois gols em intervalo de seis minutos na etapa final.

Com os 2 a 0 sofridos, terá de se sobressair na Neo Química Arena se não quiser amargar uma queda precoce na competição.

Mirassol x Grêmio

O duelo entre Mirassol e Grêmio, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil 2026, segue em aberto. Neste domingo (02), as equipes se enfrentaram no estádio José Maria de Campos Maia, pelo jogo de ida da fase mata-mata, e em um jogo muito disputado, empataram por 1 a 1 com gols de Bruno Santos e Amuzu.

Com o resultado, quem ganhar no jogo da volta garante a vaga nas quartas. Em caso de novo empate, o classificado será definido nos pênaltis. As equipes decidem quem avança nesta quarta-feira (05), quando a partir das 19h30, se enfrentam na Arena do Grêmio

Chapecoense x Cruzeiro

Chapecoense e Cruzeiro empataram por 0 a 0 neste domingo, na Arena Condá, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

Em uma partida equilibrada e com oportunidades para os dois lados, nenhuma das equipes conseguiu transformar o volume ofensivo em gol, deixando a disputa pela vaga nas quartas de final completamente aberta para o confronto de volta.

As equipes voltam a se enfrentar na quarta-feira (6), às 19h (de Brasília), no Mineirão. Quem vencer avança à próxima fase. Em caso de novo empate, a decisão será nos pênaltis.

Jogos do sábado

Outros três confrontos ocorreram no sábado. No clássico carioca, no Maracanã, Fluminense e Vasco empataram por 0x0, com mando do Fluminense. A vaga será decidida em São Januário.

Os outros dois jogos também acabaram sem gols. O Remo empatou com o Santos na Vila Belmiro e tem boa chance de avançar em casa. O mesmo vale para o Juventude contra o Atlético-MG.