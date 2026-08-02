Quando será Fortaleza x Palmeiras? Veja data, horário e regulamento do jogo de volta da Copa do Brasil

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Após o primeiro duelo em São Paulo, equipes voltam a se enfrentar para definir quem avança às quartas de final da Copa do Brasil; saiba mais

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Palmeiras e Fortaleza fazem um confronto de 180 minutos em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2026. Após o jogo de ida, disputado no Nubank Parque, em São Paulo, a decisão ficará para a partida de volta.

O segundo e decisivo duelo definirá qual equipe seguirá viva na competição nacional e continuará na disputa pelo título.

Quando será Fortaleza x Palmeiras?

O confronto de volta entre Fortaleza e Palmeiras será disputado na próxima semana, com mando de campo da equipe cearense.

Jogo: Fortaleza x Palmeiras

Fortaleza x Palmeiras Competição: Copa do Brasil 2026 – Oitavas de final (jogo de volta)

Copa do Brasil 2026 – Oitavas de final (jogo de volta) Data: 5 de agosto de 2026 (quarta-feira)

5 de agosto de 2026 (quarta-feira) Horário: 21h30 (de Brasília)

21h30 (de Brasília) Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Qual é o regulamento das oitavas de final?

As oitavas de final da Copa do Brasil são disputadas em jogos de ida e volta, com a classificação definida pela soma dos placares das duas partidas.

O regulamento da competição não prevê o critério de gol qualificado. Assim, caso haja empate no placar agregado ao término dos dois confrontos, a vaga será decidida diretamente nas cobranças de pênaltis. Não há prorrogação.

O que vale a classificação?

Quem avançar entre Palmeiras e Fortaleza garantirá vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Os confrontos da próxima fase serão definidos em novo sorteio realizado pela CBF, já que o chaveamento não está pré-determinado até a decisão.

Além da classificação, o torneio oferece ao campeão uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027.