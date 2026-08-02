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Quando será Fortaleza x Palmeiras? Veja data, horário e regulamento do jogo de volta da Copa do Brasil

Após o primeiro duelo em São Paulo, equipes voltam a se enfrentar para definir quem avança às quartas de final da Copa do Brasil; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 02/08/2026 às 15:00
- Cesar Greco/ Palmeiras e Leonardo Moreira/ Fortaleza

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Palmeiras e Fortaleza fazem um confronto de 180 minutos em busca de uma vaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2026. Após o jogo de ida, disputado no Nubank Parque, em São Paulo, a decisão ficará para a partida de volta.

O segundo e decisivo duelo definirá qual equipe seguirá viva na competição nacional e continuará na disputa pelo título.

Quando será Fortaleza x Palmeiras?

O confronto de volta entre Fortaleza e Palmeiras será disputado na próxima semana, com mando de campo da equipe cearense.

  • Jogo: Fortaleza x Palmeiras
  • Competição: Copa do Brasil 2026 – Oitavas de final (jogo de volta)
  • Data: 5 de agosto de 2026 (quarta-feira)
  • Horário: 21h30 (de Brasília)
  • Local: Arena Castelão, Fortaleza (CE)

Qual é o regulamento das oitavas de final?

As oitavas de final da Copa do Brasil são disputadas em jogos de ida e volta, com a classificação definida pela soma dos placares das duas partidas.

O regulamento da competição não prevê o critério de gol qualificado. Assim, caso haja empate no placar agregado ao término dos dois confrontos, a vaga será decidida diretamente nas cobranças de pênaltis. Não há prorrogação.

O que vale a classificação?

Quem avançar entre Palmeiras e Fortaleza garantirá vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Os confrontos da próxima fase serão definidos em novo sorteio realizado pela CBF, já que o chaveamento não está pré-determinado até a decisão.

Além da classificação, o torneio oferece ao campeão uma vaga direta na fase de grupos da Copa Libertadores de 2027.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.