Jogo da volta de Corinthians x Internacional: veja data, horário e regulamento do confronto da Copa do Brasil
Após o primeiro confronto no Beira-Rio, equipes decidem a classificação na Neo Química Arena em busca de uma vaga nas quartas de final
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Corinthians e Internacional decidirão a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2026 na próxima semana. Após o jogo de ida, disputado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a definição do classificado acontecerá em São Paulo.
O confronto de volta será realizado na Neo Química Arena e colocará frente a frente duas equipes que seguem na disputa pelo título da competição nacional.
Quando será Corinthians x Internacional?
- Jogo: Corinthians x Internacional
- Competição: Copa do Brasil 2026 – Oitavas de final (jogo de volta)
- Data: 6 de agosto de 2026 (quinta-feira)
- Horário: 20h (de Brasília)
- Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)
Qual é o regulamento das oitavas de final?
As oitavas de final da Copa do Brasil são disputadas em duas partidas, com a vaga sendo definida pela soma dos placares dos confrontos de ida e volta.
Nesta fase, não há critério de gol qualificado. Se houver empate no placar agregado após os dois jogos, a classificação será decidida diretamente nas cobranças de pênaltis. O regulamento da competição não prevê prorrogação.
O que vale a classificação?
O vencedor da eliminatória avançará às quartas de final da Copa do Brasil. Após o encerramento das oitavas, a CBF realizará um novo sorteio para definir os confrontos da próxima fase.
Além da vaga nas quartas de final, as equipes seguem na disputa pelo título da competição. O campeão garante classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2027, enquanto o vice-campeão assegura presença na fase preliminar do torneio continental.