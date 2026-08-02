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Jogo da volta de Corinthians x Internacional: veja data, horário e regulamento do confronto da Copa do Brasil

Após o primeiro confronto no Beira-Rio, equipes decidem a classificação na Neo Química Arena em busca de uma vaga nas quartas de final

Por Thiago Seabra Publicado em 02/08/2026 às 18:00
- Ricardo Duarte/ Internacional

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Corinthians e Internacional decidirão a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil 2026 na próxima semana. Após o jogo de ida, disputado no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, a definição do classificado acontecerá em São Paulo.

O confronto de volta será realizado na Neo Química Arena e colocará frente a frente duas equipes que seguem na disputa pelo título da competição nacional.

Quando será Corinthians x Internacional?

  • Jogo: Corinthians x Internacional
  • Competição: Copa do Brasil 2026 – Oitavas de final (jogo de volta)
  • Data: 6 de agosto de 2026 (quinta-feira)
  • Horário: 20h (de Brasília)
  • Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Qual é o regulamento das oitavas de final?

As oitavas de final da Copa do Brasil são disputadas em duas partidas, com a vaga sendo definida pela soma dos placares dos confrontos de ida e volta.

Nesta fase, não há critério de gol qualificado. Se houver empate no placar agregado após os dois jogos, a classificação será decidida diretamente nas cobranças de pênaltis. O regulamento da competição não prevê prorrogação.

O que vale a classificação?

O vencedor da eliminatória avançará às quartas de final da Copa do Brasil. Após o encerramento das oitavas, a CBF realizará um novo sorteio para definir os confrontos da próxima fase.

Além da vaga nas quartas de final, as equipes seguem na disputa pelo título da competição. O campeão garante classificação direta para a fase de grupos da Copa Libertadores de 2027, enquanto o vice-campeão assegura presença na fase preliminar do torneio continental.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.