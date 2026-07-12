Argentina passa sufoco, mas bate a Suíça e vai à semifinal da Copa
Em um confronto tenso disputado nos Estados Unidos, a seleção sul-americana teve dificuldades mesmo jogando com um atleta a mais
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A Argentina garantiu a última vaga para a semifinal da Copa do Mundo de 2026 após vencer a Suíça por 3 a 1 na prorrogação. Em um confronto tenso disputado no Kansas City Stadium, nos Estados Unidos, a seleção sul-americana teve dificuldades mesmo jogando com um atleta a mais durante parte do segundo tempo e de todo o tempo extra, mas conseguiu furar o bloqueio europeu no fim. Com o resultado, os argentinos avançam para enfrentar a Inglaterra na próxima fase do Mundial.
O placar foi inaugurado logo no início da partida. Antes dos 10 minutos do primeiro tempo, Lionel Messi cobrou um escanteio preciso para a área, encontrando Mac Allister. O camisa 20 subiu mais alto que a marcação suíça e cabeceou firme para o fundo das redes, sem chances para o goleiro Kobel. Com esse passe, Messi alcançou a marca de 10 assistências em Copas do Mundo, isolando-se como o maior garçom da história da competição. Após o gol, a Albiceleste recuou suas linhas e passou a apostar em contra-ataques, enquanto a Suíça tentava pressionar, mas sofria com a falta de criatividade no último terço do campo.
No segundo tempo, a Suíça voltou mais agressiva e passou a dominar as ações. A insistência europeia deu resultado aos 22 minutos, quando Ndoye tabelou com Ricardo Rodríguez na entrada da área, invadiu o espaço com liberdade e finalizou rasteiro, fazendo a bola passar por baixo das pernas do goleiro Dibu Martínez para empatar o jogo.
Pouco depois do gol de empate, um lance inusitado mudou a dinâmica do confronto. O atacante suíço Breel Embolo simulou uma falta em uma dividida com Paredes. Inicialmente, o árbitro deu cartão amarelo para o argentino, mas, após ser acionado pelo VAR e revisar o lance com base nas novas diretrizes da Fifa para esta Copa, cancelou a advertência de Paredes e puniu Embolo com o segundo cartão amarelo. Expulso, o camisa 7 deixou o gramado chorando. Mesmo em vantagem numérica, a Argentina desperdiçou boas chances no tempo regulamentar, e o empate por 1 a 1 levou a decisão para a prorrogação.
A igualdade persistiu durante todo o primeiro tempo extra, mas na segunda etapa da prorrogação o técnico Lionel Scaloni modificou a equipe em busca do ataque total. A estratégia funcionou quando Julián Álvarez recebeu um passe de Flaco López e acertou um belo chute de fora da área para colocar os argentinos novamente em vantagem. Nos minutos finais, aproveitando o desespero suíço, Messi puxou um contra-ataque rápido e parou em Kobel, mas Lautaro Martínez aproveitou o rebote para decretar a vitória por 3 a 1.
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Classificada, a Argentina agora se prepara para medir forças com a Inglaterra na próxima quarta-feira, 15 de julho, às 16h (de Brasília), no Atlanta Stadium, valendo uma vaga na grande final do torneio.