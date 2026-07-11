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CazéTV ao vivo hoje (11): veja quais jogos da Copa do Mundo serão transmitidos neste sábado

CazéTV transmite gratuitamente pelo YouTube e aplicativos em celular, PC e smart TVs, bastando conexão com a internet para assistir aos jogos ao vivo

Por João Victor Tavares Publicado em 11/07/2026 às 6:00
- Arte/Blog do Torcedor

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A Copa do Mundo de 2026 chega ao último dia das quartas de final neste sábado (11), com dois confrontos que fecham a disputa por vagas nas semifinais do torneio.

Depois dos jogos realizados na quinta e na sexta, a programação do Mundial agora reserva os dois duelos do outro lado da chave.

Ao longo do dia, entram em campo Inglaterra x Noruega e Argentina x Suíça, partidas que definem os últimos semifinalistas da competição.

Além do peso da classificação, os confrontos também desenham o caminho até a decisão da Copa do Mundo.

Jogos da Copa do Mundo neste sábado (11)

A agenda deste sábado terá dois jogos, um no fim da tarde e outro à noite, ambos válidos pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026:

  • 17h – Inglaterra x Noruega
  • 21h – Argentina x Suíça

Onde assistir aos jogos ao vivo

A transmissão das quartas de final neste sábado será dividida entre plataformas de TV e streaming.

Segundo a programação divulgada para a fase, os jogos terão exibição da CazéTV, enquanto a cobertura da Copa no Brasil também passa por TV Globo, SporTV e ge ao longo das quartas.

Confira a agenda do dia:

  • 17h – Inglaterra x Noruega — CazéTV
  • 21h – Argentina x Suíça — CazéTV

O que está em jogo nas quartas

Os dois confrontos deste sábado encerram as quartas de final e definem o lado direito da chave da Copa do Mundo. Quem avançar de Inglaterra x Noruega enfrenta, na semifinal, o vencedor de Argentina x Suíça.

Do outro lado do chaveamento, a primeira semifinal sairá dos vencedores de França x Marrocos e Espanha x Bélgica. As semifinais estão marcadas para os dias 14 e 15 de julho, enquanto a final da Copa do Mundo será disputada em 19 de julho.

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Como assistir à CazéTV?

A CazéTV pode ser acompanhada gratuitamente pelo YouTube, além de estar disponível em aplicativos compatíveis com celulares, computadores e smart TVs. Basta ter acesso à internet para acompanhar as transmissões ao vivo.

Com isso, os torcedores poderão assistir aos confrontos entre Espanha x Cabo Verde, Bélgica x Egito, Arábia Saudita x Uruguai e Irã x Nova Zelândia diretamente pela plataforma.

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Quem narra os jogos da Copa na CazéTV?

O principal narrador da CazéTV durante a Copa do Mundo é Luis Felipe Freitas, um dos nomes mais conhecidos da equipe de transmissões do canal.

Além dele, a emissora conta com narradores como Fernando Nardini, Marcelo Hazan, Raony Pacheco, Gonçalo Luiz e Alezudo.

Nos comentários, a plataforma aposta na presença de ex-jogadores, com participações de Nenê, Rodrigo Caio, Ricardo Quaresma, Elias e Djalminha. O jornalista Fred Caldeira, contratado recentemente, também integra a cobertura do Mundial.

Diretamente dos Estados Unidos, Romário, Fernanda Gentil, Guilherme Beltrão, Chico Moedas e Isabela Pagliari acompanham o torneio de perto. Já Diogo Defante fica responsável pelos conteúdos de entretenimento e humor característicos da CazéTV.

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