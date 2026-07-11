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Futebol |

Quem vencer de Inglaterra x Noruega enfrenta quem na semifinal da Copa do Mundo? Veja o chaveamento

Após garantirem vaga nas quartas de final da Copa do Mundo 2026, Inglaterra x Noruega se enfrentam ao longo da tarde deste sábado (11)

Por João Victor Tavares Publicado em 11/07/2026 às 6:00
Imagem do meio-campista Declan Rice, da Inglaterra
Imagem do meio-campista Declan Rice, da Inglaterra - Reprodução/ English Team

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Inglaterra e Noruega se enfrentam neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, em duelo que vale vaga entre os quatro melhores times do torneio.

A partida coloca frente a frente duas seleções que seguem vivas na briga pelo título e também define mais um caminho no mata-mata do Mundial. Quem avançar no confronto já sabe qual será o próximo desafio na semifinal.

Quem o vencedor de Inglaterra x Noruega enfrenta na semifinal?

Noruega e Inglaterra se enfrentam neste sábado (11), pelas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, em confronto que vale vaga entre os quatro melhores times do torneio.

O duelo também é decisivo para o chaveamento, já que definirá um dos semifinalistas do lado direito da chave.

Quem avançar no confronto entre noruegueses e ingleses terá pela frente, na semifinal, o vencedor de Argentina x Suíça, que acontece no mesmo dia, às 22h (de Brasília), em Kansas City.

Os dois jogos compõem o mesmo lado do mata-mata e, por isso, o cruzamento da próxima fase já está definido.

Assim, se a Noruega confirmar a classificação, enfrentará Argentina ou Suíça na luta por uma vaga na decisão.

O mesmo vale para a Inglaterra, que também já sabe que, em caso de avanço, cruzará com o vencedor do outro duelo deste lado da chave.

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Quando será o jogo da semifinal?

A semifinal envolvendo o vencedor de Noruega x Inglaterra está marcada para a quarta-feira, 15 de julho, às 16h (de Brasília).

A partida será a segunda semifinal da Copa do Mundo de 2026, completando o chaveamento da reta final do torneio.

Data, horário e local de Noruega x Inglaterra

  • Jogo: Noruega x Inglaterra
  • Fase: quartas de final da Copa do Mundo 2026
  • Data: sábado, 11 de julho
  • Horário: 18h (de Brasília)
  • Local: Miami, nos Estados Unidos

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Caminho até a final

O vencedor de Noruega x Inglaterra seguirá vivo no lado da chave que também reúne Argentina e Suíça.

Do outro lado do mata-mata estão França x Marrocos e Espanha x Bélgica, confronto que definirá o primeiro finalista da Copa do Mundo de 2026.

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