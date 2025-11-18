Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Espetáculo automobilístico será realizado nos dias 21 e 22 de novembro, no estacionamento do Geraldão, com desfile de abertura na orla de Boa Viagem

Os aficionados por automobilismo terá uma grande oportunidade de conferir de perto, neste final de semana, as máquinas que disputam as competições de Drift, modalidade automobilística que vem conquistando fãs em todo o Brasil. Pela primeira vez na capital pernambucana, o Recife Drift Show será realizado nos dias 21 e 22 de novembro, no estacionamento do Ginásio Geraldão.

A abertura do evento acontece na quinta-feira (20), com um desfile dos carros de competição e esportivos de alto desempenho pela Orla de Boa Viagem, num aquecimento para os dois dias de altas rotações, estilo e emoção durante o evento.

"A nossa ideia inicial é fazer com que a população possa retomar essa paixão automobilística. Todo mundo no Brasil acha que a gente só torce por Fórmula 1, mas existem outras modalidades do mundo automobilístico: Stock Car, Kart, Fórmula Indy e o Drift, que muita gente não sabe que é um esporte automobilístico. E a nossa intenção é fazer com que Recife possa conhecer um pouquinho mais dessa experiência que iremos proporcionar", disse o empresário Julio Souza, idealizador do evento.

Recife Drift Show reúne aficionados por automobilismo - Reprodução do Instagram / @wilder.dias

O público terá a oportunidade de ver de perto campeões brasileiros de Drift - pilotos que dominam manobras milimetricamente calculadas, derrapagens controladas e entradas de curva que parecem coreografadas no asfalto. Tudo a poucos metros dos olhos da plateia.

"A principal diferença do carro de Drift para as outras modalidades é que ele pede que o carro ande de lado. Então, quanto mais de lado o carro andar, melhor ele fica para você poder cumprir as suas etapas. Por isso, o carro é preparado justamente para ter muita potência no motor, uma angulação de rodas dianteiras diferentes das de carros comuns e, óbvio, peças reforçadas porque a gente trabalha em condições severas do motor", explicou Julio Souza.

Durante as competições, são avaliados requisitos como: estilo da manobra, aproximação ao obstáculo, execução dos traçados, entre outros. "Tudo é executado de um jeito muito controlado e seguro", garantiu.

O evento celebra a retomada da cultura automotiva em Pernambuco. Dentre as atrações mais esperadas está a 'Carona Radical', que permitirá ao público viver a experiência dentro de um carro de Drift, ao lado de pilotos experientes e reconhecidos no cenário nacional e internacional.

Mais informações sobre o evento estão disponíveis no Instagram @recifedrif.

PROGRAMAÇÃO:



Desfile de abertura: 20 de novembro, às 16h, na Orla de Boa Viagem.



Evento: 21 e 22 de novembro de 2025, abertura dos portões às 11h30 e início dos shows de Drift às 14h.

Local: Estacionamento do Ginásio Geraldão.



Ingressos: R$ 80 (inteira) | R$ 40 (meia) | Carona Radical: R$ 150 (25 vagas por dia)