Super League Celebra o Esporte Intercolegial, no Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

a Super League promove uma ação solidária entre as equipes participantes e suas torcidas. Cada doação realizada será convertida em pontos

Clique aqui e escute a matéria

A capital pernambucana se torna o epicentro do esporte intercolegial neste domingo (14), com a quarta edição da Super League, o maior campeonato estudantil do Brasil. O evento, que promete ser uma verdadeira festa do esporte e da solidariedade, reunirá 603 jovens atletas de colégios de Recife, João Pessoa, Petrolina, Natal e Caruaru.

A competição, que é totalmente gratuita e aberta ao público, acontecerá na PSG Academy, localizada no bairro do Ipsep. Das 7h às 19h, 19 colégios disputarão os títulos nas categorias masculina e feminina, totalizando 46 equipes. A grande final será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Super A, permitindo que a emoção chegue a ainda mais pessoas.

O evento também contará com a presença de influenciadores como Suellen Rocha, Maju Siqueira e Antonio Gabriel, e terá a narração de vozes conhecidas do esporte, Rembrandt Júnior e Ney Silva. Para quem quiser acompanhar de perto, os ingressos gratuitos podem ser retirados através do Sympla.

A agenda de aquecimento para o torneio começou na última quarta-feira (10) com o Jantar dos Capitães, seguido pela entrega dos kits oficiais aos atletas na quinta e sexta-feira. A definição dos grupos e confrontos aconteceu na noite de sexta-feira, em um sorteio realizado no Casarão da Super A, em Casa Forte.

Além das disputas em quadra, a Super League promove uma importante ação solidária. As doações feitas pelas equipes e suas torcidas serão convertidas em pontos, e o colégio que mais arrecadar será premiado com R$ 20 mil. Essa iniciativa busca reforçar o espírito de comunidade e engajar os jovens em uma causa social relevante.



