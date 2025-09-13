fechar
Esportes | Notícia

Super League Celebra o Esporte Intercolegial, no Recife

Por JC Publicado em 13/09/2025 às 9:19
a Super League promove uma ação solidária entre as equipes participantes e suas torcidas. Cada doação realizada será convertida em pontos, e o colégio que mais arrecadar será premiado com R$ 20 mil - DIVULGAÇÃO

A capital pernambucana se torna o epicentro do esporte intercolegial neste domingo (14), com a quarta edição da Super League, o maior campeonato estudantil do Brasil. O evento, que promete ser uma verdadeira festa do esporte e da solidariedade, reunirá 603 jovens atletas de colégios de Recife, João Pessoa, Petrolina, Natal e Caruaru.

A competição, que é totalmente gratuita e aberta ao público, acontecerá na PSG Academy, localizada no bairro do Ipsep. Das 7h às 19h, 19 colégios disputarão os títulos nas categorias masculina e feminina, totalizando 46 equipes. A grande final será transmitida ao vivo pelo canal do YouTube da Super A, permitindo que a emoção chegue a ainda mais pessoas.

O evento também contará com a presença de influenciadores como Suellen Rocha, Maju Siqueira e Antonio Gabriel, e terá a narração de vozes conhecidas do esporte, Rembrandt Júnior e Ney Silva. Para quem quiser acompanhar de perto, os ingressos gratuitos podem ser retirados através do Sympla.

A agenda de aquecimento para o torneio começou na última quarta-feira (10) com o Jantar dos Capitães, seguido pela entrega dos kits oficiais aos atletas na quinta e sexta-feira. A definição dos grupos e confrontos aconteceu na noite de sexta-feira, em um sorteio realizado no Casarão da Super A, em Casa Forte.

Além das disputas em quadra, a Super League promove uma importante ação solidária. As doações feitas pelas equipes e suas torcidas serão convertidas em pontos, e o colégio que mais arrecadar será premiado com R$ 20 mil. Essa iniciativa busca reforçar o espírito de comunidade e engajar os jovens em uma causa social relevante.


 

