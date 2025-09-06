fechar
Outros Esportes | Notícia

Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística reúne estrelas do Brasil no Geraldão

As medalhistas olímpicas Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Júlia Soares, que conquistaram o bronze por equipes em Paris 2024, estão inscritas

Por Davi Saboya Publicado em 06/09/2025 às 22:54 | Atualizado em 06/09/2025 às 22:57
Flávia Saraiva em ação no Geraldão
Flávia Saraiva em ação no Geraldão - IVAN CARVALHO/CBG

O Ginásio Geraldo, na Zona Sul do Recife, é o palco do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. A competição começou no último dia 4 e segue até este domingo (7). Neste sábado (6), a agenda da competição marcou as disputas classificatórias, tanto no masculino quanto feminino. Além disso, ainda teve a premiação do individual geral e por equipes.

Leia Também

Os torcedores que acompanharam a disputa tiveram a oportunidades de assistir as medalhistas olímpicas Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Júlia Soares. Elas levaram o bronze por equipes nos Jogos de Paris em 2024.

A super campeão Rebeca Andrade resolveu que só irá competir no próximo ano. Mesmo assim, esteve no ginásio e integrou a torcida pelas companheiras de equipe e esporte.

Ao lado dela, ainda estiveram a atleta Jade Barbosa e ainda ex-atleta Daiane dos Santos.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

O prefeito do Recife, João Campos (PSB), marcou presença e acompanhou as disputas, neste sábado (6), no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística.

Onde assistir ao vivo

O Canal Olímpico do Brasil (Youtube) e o Sportv (TV fechada) transmitem a competição. Vale lembrar que para assistir "in loco" é necessário chegar no Geraldão com o ingresso (retirado via SYMPLA) e 1kg de alimento não perecível.

Veja a programação deste domingo (7)

  • 14h05: finais do solo masculino
  • 14h38: finais do salto feminino e do cavalo com alças
  • 15h11: finais das barras assimétricas e das argolas
  • 16h05: finais da trave e do salto masculino
  • 16h46: finais do solo feminino e das barras paralelas
  • 17h19: final da barra fixa
  • 18h00: premiação

Leia também

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário da final do Brasileirão Feminino
Brasileirão Feminino

Cruzeiro x Corinthians: onde assistir ao vivo e horário da final do Brasileirão Feminino
Ge TV entra no ar para tentar desbancar CazéTV: novo canal reúne talentos como Jorge Iggor e Mariana Spinelli
Televisão

Ge TV entra no ar para tentar desbancar CazéTV: novo canal reúne talentos como Jorge Iggor e Mariana Spinelli

Compartilhe

Tags