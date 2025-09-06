Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística reúne estrelas do Brasil no Geraldão
As medalhistas olímpicas Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Júlia Soares, que conquistaram o bronze por equipes em Paris 2024, estão inscritas
O Ginásio Geraldo, na Zona Sul do Recife, é o palco do Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística. A competição começou no último dia 4 e segue até este domingo (7). Neste sábado (6), a agenda da competição marcou as disputas classificatórias, tanto no masculino quanto feminino. Além disso, ainda teve a premiação do individual geral e por equipes.
Os torcedores que acompanharam a disputa tiveram a oportunidades de assistir as medalhistas olímpicas Flávia Saraiva, Lorrane Oliveira e Júlia Soares. Elas levaram o bronze por equipes nos Jogos de Paris em 2024.
A super campeão Rebeca Andrade resolveu que só irá competir no próximo ano. Mesmo assim, esteve no ginásio e integrou a torcida pelas companheiras de equipe e esporte.
Ao lado dela, ainda estiveram a atleta Jade Barbosa e ainda ex-atleta Daiane dos Santos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
O prefeito do Recife, João Campos (PSB), marcou presença e acompanhou as disputas, neste sábado (6), no Campeonato Brasileiro de Ginástica Artística.
Onde assistir ao vivo
O Canal Olímpico do Brasil (Youtube) e o Sportv (TV fechada) transmitem a competição. Vale lembrar que para assistir "in loco" é necessário chegar no Geraldão com o ingresso (retirado via SYMPLA) e 1kg de alimento não perecível.
Veja a programação deste domingo (7)
- 14h05: finais do solo masculino
- 14h38: finais do salto feminino e do cavalo com alças
- 15h11: finais das barras assimétricas e das argolas
- 16h05: finais da trave e do salto masculino
- 16h46: finais do solo feminino e das barras paralelas
- 17h19: final da barra fixa
- 18h00: premiação