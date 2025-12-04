fechar
Rio Ave entrega Essenza Paiva projeto que se configura num marco de sofisticação, engenharia e integração com a natureza

Estreia da empresa no bairro planejado ao sul do Recife acrescenta novo item de qualidade com projeto arquitetura arrojado e soficisticado

Por JC Publicado em 04/12/2025 às 17:00
Proketo assinado pelo arquiteto Greg Bousquet, o empreendimento impressiona pela concepção singular. - DIVULGAÇÃO

Clique aqui e escute a matéria

 

A Rio Ave celebra a entrega de mais um empreendimento de altíssimo padrão, reafirmando sua excelência técnica e estética no cenário da construção civil pernambucana.

Localizado em um dos trechos mais deslumbrantes do litoral do Estado, o Essenza Paiva é a materialização de um projeto arquitetônico ousado e inovador, que alia design contemporâneo, soluções de engenharia avançadas e uma relação harmônica com o meio ambiente.

Assinado pelo arquiteto Greg Bousquet, o empreendimento impressiona pela concepção singular. Cada unidade foi projetada como uma “casa suspensa”, cercada por vegetação e varandas exuberantes, resultando em um conjunto sem repetições e com forte identidade visual.

O projeto se destaca pelas fachadas escalonadas, compostas por amplas varandas e floreiras contínuas revestidas em madeira ecológica, que reforçam a ideia de convivência entre natureza e arquitetura — marca do conceito contemporâneo do viver bem.

O Essenza Paiva está implantado em um terreno de 11 mil metros quadrados à beira-mar e propõe uma experiência de moradia única. Os pavimentos escalonados criam terraços cobertos e descobertos, verdadeiros jardins particulares onde é possível o plantio de diversas espécies, inclusive árvores, ampliando a sensação de estar em uma casa.

As áreas comuns receberam mobiliário com design elegante e sofisticado e foram pensadas sob a ótica do bem-estar e da convivência com o verde. Espaços como o Zen Garden, o Redário e Piquenique, o Espaço Wellness e o Arvorismo Infantil reforçam a vocação do projeto para uma vida ao ar livre, com foco na saúde e na convivência familiar. Cada ambiente foi posicionado estrategicamente para aproveitar ao máximo a brisa do mar, a luz natural e a vista para a praia, consolidando a sensação de liberdade e equilíbrio.

O projeto paisagístico, assinado pelo escritório Luiz Vieira Arquitetura de Paisagem, traduz o mesmo conceito de integração e respeito à natureza. Com o uso de espécies nativas e floreiras irrigadas automaticamente, o paisagismo cria uma transição suave entre as áreas privadas e os espaços comuns, promovendo bem-estar e conexão sensorial.

As varandas e jardins se fundem visualmente ao entorno, reforçando a proposta de continuidade entre o verde do condomínio e o cenário natural do Paiva, bairro que abriga 126 hectares de mata preservada.

Jardins particulares e soluções inovadoras

A execução desse desenho arrojado representou um desafio técnico de alto nível. O Essenza Paiva incorpora soluções estruturais inovadoras, como o uso de protensão para vencer grandes vãos, concretos de alto desempenho com aditivos especiais e modelagem digital avançada, que permitiram total controle das deformações e dos esforços concentrados.

As vigas e lajes robustas, aliadas a um rigoroso planejamento construtivo e monitoramento em obra, garantiram segurança e precisão à execução de balanços marcantes e varandas amplas, que se projetam como verdadeiros terraços suspensos sobre o mar.

Outro destaque técnico está na integração entre estrutura e fachada, cuja execução demandou detalhamento milimétrico e uso de escoramentos provisórios em sequência controlada. “Esse rigor resultou em um produto final de qualidade superior, onde cada elemento arquitetônico é também uma solução de engenharia sofisticada, fazendo dele um projeto único.

No Essenza a Rio Ave abriu mão de uma facilidade na construção, que é a repetição, para fazer um projeto exclusivo”, comenta Gustavo Borba, gerente executivo de engenharia.

Padrão Rio Ave de qualidade e meio ambiente

Assim como em todos os empreendimentos da Rio Ave, os cuidados com o entorno, com a vizinhança e com o ambiente foram práticas durante a obra. Ações de sustentabilidade dentro dos canteiros, tanto para conscientização dos trabalhadores como para minimizar o impacto fora da obra, são relevantes para o resultado final.

Algumas das medidas adotadas são a gestão eficiente da energia elétrica, a redução do descarte de resíduos, do consumo de água através do aproveitamento de água de chuva, reutilização de água da pia para limpeza de mictório e a adoção do lava rodas, um sistema que faz a higienização da rodagem dos caminhões a fim de evitar sujar as vias públicas de acesso ao empreendimento.

“Além do rigor durante a construção, adotamos um sistema de vistoria eletrônico que permite a verificação e checagem de todas as etapas da obra, e ter o acompanhamento de acordo com a conformidade. A qualidade da entrega é fundamental para a Rio Ave”, afirma Michelli Vasconcelos, Gerente de QSMS da Rio Ave.

Mais do que um empreendimento exclusivo, o Essenza Paiva é um exemplo de engenharia de precisão e arquitetura inspiradora, que alia conforto, sustentabilidade e estética. Com sua entrega, a Rio Ave reafirma sua capacidade de transformar conceitos em obras concretas, sempre com excelência técnica, inovação e respeito à natureza. O resultado é um empreendimento que traduz o novo luxo contemporâneo: a integração perfeita entre design, engenharia e natureza — uma referência definitiva para o mercado imobiliário de Pernambuco.

Presente no Paiva desde 2021, a Rio Ave amplia sua atuação no bairro com o Unique, novo residencial vizinho ao Essenza. O projeto destaca-se pela arquitetura arrojada e pela integração entre leveza, natureza e estética contemporânea, incorporando soluções que privilegiam conforto, inovação, sustentabilidade, bem-estar e segurança — pilares que definem o DNA da construtora.

 

