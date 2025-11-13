Preços da construção variam 0,27% em outubro, segundo menor resultado do ano

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A parcela dos materiais variou 0,31%, apresentando queda tanto em relação ao mês anterior (0,38%), quanto ao índice de outubro de 2024

Clique aqui e escute a matéria

Em outubro, o Índice Nacional da Construção Civil (SINAPI) variou 0,27%. A taxa é 0,23 ponto percentual (p.p) abaixo da registrada em setembro, que foi 0,50%. Esse foi um dos menores resultados do ano, ficando atrás apenas da taxa registrada em fevereiro (0,23%). O acumulado nos últimos 12 meses ficou em 5,30%, resultado abaixo dos 5,58% registrados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em outubro de 2024, o índice foi de 0,53%. Os dados foram divulgados hoje (11) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O custo nacional da construção, por metro quadrado, que em setembro fechou em R$ 1.872,24, passou para R$ 1.877,29 em outubro, sendo R$ 1.071,42 relativos aos materiais e R$ 805,87 à mão de obra.

A parcela dos materiais variou 0,31%, apresentando queda tanto em relação ao mês anterior (0,38%), quanto ao índice de outubro de 2024 (0,79%), 0,07 e 0,48 pontos percentuais respectivamente.

“Já a mão de obra, com apenas um acordo coletivo captado, ficou com variação de 0,22%, apresentando queda de 0,43 ponto percentual quando comparada a setembro (0,65%). Em relação a outubro de 2024 (0,16%), houve alta de 0,06 ponto percentual”, explica o gerente da pesquisa, Augusto Oliveira.

De janeiro a outubro, os resultados foram: 3,52% (materiais) e 6,65% (mão de obra). Já os acumulados em doze meses ficaram em 4,29% na parcela dos materiais e 6,73% na parcela da mão de obra.

Região Norte registra maior variação mensal em outubro

A região Norte, com alta em todos os estados, e influenciada pelo aumento nas categorias profissionais no estado do Pará, ficou com a maior variação regional em outubro, 0,95%. As demais regiões apresentaram os seguintes resultados: 0,27% (Nordeste), 0,15% (Sudeste), 0,20% (Sul) e 0,21% (Centro-Oeste).

Em outubro, Pará registra maior alta

Com acordo coletivo firmado nas categorias profissionais, Pará foi o estado que registrou a maior taxa em outubro, 1,84%.