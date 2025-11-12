MRV retoma lançamentos no Recife com empreendimento de R$ 100 milhões em VGV

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Premier Residence marca o retorno da MRV ao Recife com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 100 milhões e um total de 394 unidades

Clique aqui e escute a matéria

A construtora MRV, parte do Grupo MRV&CO, anuncia sua retomada ao mercado de incorporação na capital pernambucana com o lançamento do Premier Residence, localizado no bairro da Iputinga. A empresa, já consolidada em cidades da Região Metropolitana do Recife, apresentará o novo empreendimento na próxima segunda-feira (17), no Recife Expo Center.

O Premier Residence marca o retorno da MRV ao Recife com um Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 100 milhões e um total de 394 unidades. O projeto, formatado para atender famílias com renda média a partir de R$ 4,7 mil, visa suprir a forte demanda por habitação nesse perfil na capital.

Diferenciais e estrutura



O empreendimento será composto por três torres de térreo mais dez andares. Todas as unidades residenciais, de aproximadamente 35m² e com dois quartos, terão um diferencial valorizado pelo mercado: a inclusão de varanda com vista livre.

Bruno Malheiros, gestor Comercial da MRV em Pernambuco, destacou a relevância estratégica do lançamento. “É um lançamento importante para o mercado porque há uma demanda forte por produtos desse perfil na capital. Mas estamos indo além ao trazer um empreendimento que tem esses diferenciais e uma área de lazer mais ampla”, afirmou.

Situado em um terreno de cerca de seis mil m², o Premier Residence oferece uma extensa área de lazer, incluindo piscinas, futmesa, praça, espaços gourmet para crianças e adultos, pet place, horta, salão de festas e bicicletário. A localização é estratégica, a cerca de 500 metros da Avenida Caxangá, um ponto central de mobilidade e com ampla oferta de comércio, serviços e instituições de ensino.

Oportunidades para corretores



Em paralelo ao lançamento e com foco na comercialização de seus empreendimentos em toda a região (incluindo Paulista, Jaboatão dos Guararapes e Camaragibe), a MRV abriu um processo de credenciamento para 80 corretores autônomos com início imediato.

A construtora busca profissionais com conhecimento em vendas e marketing imobiliário para atuar na prospecção de clientes, negociação de imóveis e orientação sobre financiamentos e documentações. Ter ensino médio completo, boa escrita e comunicação serão considerados diferenciais.

Os interessados devem enviar currículo para o e-mail: myllena.santos@mrv.com.br.