Moura Dubeux tem Lucro Líquido de R$ 118 Milhões e R$ 51 milhões em dividendos

A MD lançou R$ 1,3 bilhão em VGV Líquido no 3T25 , representando um aumento de 21,9% em comparação com o mesmo período do ano de 2024

A Moura Dubeux Engenharia S.A. ("MD"), incorporadora líder do mercado imobiliário no Nordeste , divulgou nesta quarta-feira (12) seus resultados financeiros e operacionais referentes ao terceiro trimestre de 2025 (3T25). A companhia reportou um Lucro Líquido de R$ 118 milhões , com Margem Líquida de 21,4% , consolidando-se entre as mais rentáveis do setor no País.

A performance do trimestre foi marcada por uma gestão focada em margem, resultando em um Lucro Bruto de R$ 226 milhões e uma robusta Margem Bruta de 41,3% — um salto de 8,2 pontos percentuais (p.p.) em doze meses. O Retorno Sobre o Patrimônio Líquido Médio (ROAE) nos últimos doze meses alcançou 21,0%.



Lançamentos e estratégia de crescimento



O desempenho operacional também se manteve forte. A MD lançou R$ 1,3 bilhão em VGV Líquido no 3T25 , representando um aumento de 21,9% em comparação com o mesmo período de 2024. As Vendas e Adesões Líquidas totalizaram cerca de R$ 1,1 bilhão (R$ 1.071.971 mil) no trimestre, crescimento de 6,6% em relação ao 3T24.

O CEO da companhia, Diego Villar, destacou que a MD priorizou a estratégia em detrimento da velocidade. "Escolhemos seguir onde nossa tese é comprovada desde a fundação: planejamento antes de expansão, disciplina antes de ambição, margem antes de escala, qualidade do produto antes de campanha de vendas e caixa preservado antes de qualquer movimento de oportunidade de curto prazo".

O portfólio de lançamentos do trimestre foi diversificado entre praças e distribuído nas linhas de produto da empresa, que incluem: Beach Class, Mood, Alto Padrão, Luxo e Comercial. A gestão atribui a solidez dos resultados à liquidez estrutural do seu modelo, que não exige promoções ou descontos.

Solidez financeira e dividendos



A empresa encerrou o trimestre com um perfil financeiro saudável, apresentando Dívida Líquida de R$ 246 milhões, o que equivale a 13,6% do Patrimônio Líquido, reforçando o baixo nível de alavancagem em um ambiente de juros altos.

Como evento subsequente à divulgação dos resultados, a Moura Dubeux anunciou a distribuição de dividendos no valor de R$ 51 milhões , equivalente a R$ 0,60 por ação.

A administração reafirmou sua convicção na tese de mercado: "O Nordeste é profundo em demanda". A Moura Dubeux é líder de mercado , e o modelo de Condomínio Fechado é considerado o mais rentável, oferecendo baixa exposição de caixa e margens mais elevadas.